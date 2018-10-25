Yaşam Vadisi Çanakkale Destanı ile taçlandı

1915-1916 tarihleri arasında yaklaşık 8 ay boyunca devam eden Çanakkale Savaşı'nın sonucunda kazanılan zafer, Çanakkale Zafer Meydanı çalışmasıyla Yaşam Vadisi'nde yerini alıyor. Çalışmanın Çanakkale temalı Atatürk Anıtı bölümü 28 Ekim Pazar günü, saat 13.00'te gerçekleşecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni ile hizmete açılacak.

Beylikdüzü'nün göz bebeği Yaşam Vadisi 1. Etap “Çanakkale Zafer Meydanı”ile taçlanıyor. Toplamda 100 metre olan başlangıcından bitimine kadar mimari yapıtlarla bir bütünlük sağlayan ve Mehmetçiğe saygı anıtının da bulunduğu çalışmada, Hey 15'liler ve Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanların hikayeleri anlatılıyor. 1915-1916 tarihleri arasında yaklaşık 8 ay boyunca devam eden savaş sonucunda kazanılan zaferin anlatıldığı alanda, Çanakkale Savaşı 3 bölümde ele alınıyor.

Çanakkale Destanı Üç Bölümde Ele Alınıyor

Yüksek heykeltıraş Azmi Sekban tarafından yapılan çalışmanın ilk bölümünde; lise ve dengi okullarda okuyan genç neslin, (seçkin liselerinin öğrencileri) gönüllü olarak okuldan çıkıp savaşa giden çocukların anneleri ile vedalaşmaları, savaşa giderken ki mutluluk ve gurur sahneleri, siperlere inip savaşın soğuk yüzüyle karşılaşınca korku ve endişeleri konu alınıyor. İkinci bölümde ise; eli silah tutan Mehmetçikler'e yer veriliyor. Üçüncü ve son bölümde ise; Çanakkale temalı Atatürk Anıtı ile komutan ve kahramanlar yer alıyor. Vatanı için mücadele veren kahramanların hikâyesi anlatılıyor.

İstanbul'un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi Projesi'nde böyle bir çalışma yapmaktan oldukça memnun olduğunu belirten ve çalışma ile ilgili bilgiler veren Sekban, “Vadi içerisindeki Çanakkale destanını anlatan çalışma maneviyatıyla herkesi içine alan bir çalışma oldu” şeklinde konuştu.

“Yaşam Vadisi Ayrı Bir Değer ve Anlam Kazandı”

Beylikdüzü Belediyesi'nin geçmişine, tarihine ve milli değerlerine sahip çıkan bir kurum olduğunun altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gelecek nesillere tarihini, bugünlere ne şekilde ve hangi koşullar altında gelindiğini anlatan anlamlı bir çalışma oldu. Her yaştan yüzlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği Yaşam Vadisi'nde Çanakkale Zafer Meydanı'nın olması vadiye ayrı bir değer ve anlam katıyor.” ifadelerini kullandı. Başkan Ekrem İmamoğlu ayrıca, toplamda beş bin metrekarelik bir alanı kapsayan meydanda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Pazar günü, saat 13.00'te gerçekleşecek çelenk sunma törenine de alanda gerçekleşecek ilk tören olarak ev sahipliği yapılacağını belirtti.