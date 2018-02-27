Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 16:59

Yaşar Kemal “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikte anıldı

Türk edebiyatının dev ismi Yaşar Kemal, üçüncü ölüm yıl dönümünde Nazım Oyuncuları’nın sahne aldığı, “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikle Maltepe’de anıldı.

Yaşar Kemal “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikte anıldı

27 Şubat 2018 16:59


Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı anma programı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ünlü oyuncular Gülsen Tuncer, Metin Coşkun, Levent Ülgen, Ayşegül Alpak ve Orhan Aydın’ın sahne aldığı program, ünlü yazarı anlatan kısa bir belgesel gösterimiyle başladı. Kemal’in, “Bugünlerde Bahar İndi” kitabında yer alan "Kırmızı Deynek” şiirinden uyarlanan gösteride, barış, kardeşlik, doğa, insan sevgisinin anlatıldığı dizeleri okundu. Anma etkinliğinde besteci ve müzisyen Emin İgüs de bağlaması eşliğinde Sabahattin Ali, Neşet Ertaş, Ahmed Arif, Nazım Hikmet ve Rıfat Ilgaz’ın şiirleri eşliğinde türküler seslendirdi.


Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, umut kelimesini ve bir ömür umut etmeyi Yaşar Kemal’den öğrendiklerini belirterek, “Yaşar Kemal inancın, korkunun, üstüne yürümenin ve isyanın adı oldu bizim için. Romanları, öyküleri, şiirleri ve röportajlarıyla Çukurova’dan çıkıp, önce Türkiye’yi, sonra insanlığı kucakladı” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    9°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç