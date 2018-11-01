Yaşar Kemal Kütüphanesi en yenilikçi kütüphaneler arasında

Beylikdüzü Belediyesi Yaşar Kemal Kütüphanesi, Herkes İçin Kütüphane Projesi Kapanış Toplantısı'nda, yenilikçi kütüphane hizmetleri alanında plaketle ödüllendirildi.

“Yerel Dönüşüm Küresel Erişim” sloganıyla Bill & Melinda Gates Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen Herkes İçin Kütüphane (HİK) Projesi'nin Kapanış Toplantısı, 26 ülkenin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı kütüphane otoritelerini bir araya getiren toplantıda, Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Şefi Hilal Çuhadar, Yaşar Kemal Kütüphanesi'nin yeni nesil kütüphanecilik anlayışıyla proje kapsamında gerçekleştirdiği insana dokunan bilgi hizmetlerini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Program sonunda, Yaşar Kemal Kütüphanesi, proje kapsamında gerçekleştirdiği başarılı uygulamalarla Türkiye'de projeye üye olan 180 kütüphane içinde, ilk 12 kütüphanenin içinde yer alarak plaket ödülü kazandı. Plaketi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adına teslim alan Hilal Çuhadar proje ekibine, Gates Vakfı'na, paydaş kurumlara ve Kütüphane Şefliği'ndeki mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Toplantıda Yeni Projeler için Görüşmeler de Gerçekleştirildi

Yerli ve yabancı katılımcıların beğenisini kazanan sunumun sonunda, Beylikdüzü Belediyesi Kütüphanecileri, pek çok yerli ve yabancı kurum ve kuruluşla yeni projelerde çalışılması ve ortaklıklar kurulması yönünde girişimlerde bulunarak görüşmeler gerçekleştirdi. 26 ülkenin katılımıyla uluslararası düzeyde gerçekleştirilen toplantıya; Bill &Melinda Gates Vakfı Küresel Kütüphaneler Girişimi Koordinatörü Deborah Jacobs, Uluslararası Kütüphaneler Federasyonu Başkanı Christine Mckenzie, Amerikan Halk Kütüphaneleri Derneği PLA Başkanı Monique le Conge Ziessenhenne, HİK Türkiye Programı Direktörü Mehmet Emin Küçük, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, kütüphanecilik alanında otoriteler ve akademisyenler, Türkiye'den ve Dünyadan Yenilikçi Kütüphanecilik Hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar katıldı.