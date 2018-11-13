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Yasemin Horasan: “Amacımız Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek”

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, Polonya ve Belarus maçlarını kazanarak kayıpsız şekilde Avrupa Şampiyonası’na gitmek istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, Polonya ve Belarus maçlarını kazanarak kayıpsız şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini söyledi.


EuroBasket 2019 elemeleri kapsamında Polonya ve Belarus ile oynayacağı maçlara hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün düzenlenen medya gününde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, “Dün akşam ilk antrenmanımızı yaptık. Burada cuma gününe kadar bu süreci geçirip daha sonra Polonya'ya gideceğiz. İki tane çok önemli karşılaşmamız var. Tek amacımız bunlardan iki galibiyet alıp yolda bir kazaya uğramadan Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. Oyuncularımız bütün yaz beraberlerdi. Milli Takım'ın hedeflerinin büyüklüğünü hepsi çok iyi biliyorlar. Burada heyecanla ve şevkle çalışan arkadaşlar var. Amacımız burayı 2'de 2 ile geçip Avrupa Şampiyonası'nda üst sıralarda yer almak” ifadelerini kullandı.

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