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25 Kasım 2017 21:31

Yasin, bu sezon ilk kez 11’de başladı ve ilk golünü attı

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, ligde bu sezon ilk defa ilk 11 de başladı ve ilk golünü kaydetti.

Yasin, bu sezon ilk kez 11’de başladı ve ilk golünü attı

25 Kasım 2017 21:31


Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’ın evinde Aytemiz Alanyaspor oynadığı karşılaşmanın ilk golünü sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Yasin Öztekin kaydetti. Karşılaşmanın 33. dakikada Serdar’ın ara pasında ceza sahası için topla buluşan Gomis’in şutunda kaleci Haydar’dan dönen topu Yasin, filelere gönderdi. Bu sezon ligde Osmanlıspor, Sivasspor, Bursaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında sonradan oyuna giren Öztekin, toplam 68 dakika süre almıştı. Alanyaspor müsabakası ile bu sezon ilk 11’de başlayan Yasin, ilk golünü de bu maçta kaydetti. Başarılı futbolcu, maçta 90 dakika görev aldı.




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