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Yasin Öztekin gollere devam ediyor

Göztepe’nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Yasin Öztekin, ligde üst üste forma giydiği dördüncü maçında 5.

Göztepe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Yasin Öztekin, ligde üst üste forma giydiği dördüncü maçında 5. golünü atmayı başardı.


Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Göztepe'de Yasin Öztekin, mücadelenin 69. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, üst üste forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaşmış oldu. Kayserispor ve Konyaspor'a 1, Trabzonspor deplasmanında da 2 gol atan Yasin, Kasımpaşa maçında da ceza sahası dışından attığı kaydettiği gol ile 5. golüne imza attı.


Mücadelenin tamamında sahada kalan Yasin, 8. hafta itibariyle 5 golle doğrudan katkı verirken, 2 kez de golü hazırlayan isim oldu.

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