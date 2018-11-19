Yaşlı kadın, belediyeden kaybolan altın dişini bulmasını istedi

Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa'ya gelen talepler hem gülümsetti hem şaşırttı. Bir vatandaş, “Komşumun bahçesindeki horozlar erken ötüyor. Gelip uyarır mısınız” şeklinde yardım isterken Otobüste altın takma dişini kaybeden teyze ise “Kızım Alibeyköy Cep Otogarından bindim otobüse, altın takma dişimi kaybettim. Bulabilir misiniz” diyerek Beyaz Masa görevlilerinden yardım talebinde bulundu.

Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Beyaz Masa Birimi ve Çağrı Merkezi, kurulduğu günden bugüne kadar on binlerce sorunun çözüme kavuşturulmasına aracılık etti.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve sorunları zamanında çözebilmek amacıyla 2011 yılında Çağrı Merkezi kuruldu. 7/24 hizmet veren merkezde 15 kişilik ekip, vatandaşlara telefon üzerinden yardımcı oluyor.

Vatandaşla ilgili istek ve şikayetlerde birebir iletişime geçmeyi tercih eden, on binlerce çağrı ve başvuruyu yanıtlayan iki birim, Eyüpsultan Belediyesinin halka açılan yüzü olarak hizmet ediyor.

İlçe sakinleri çevre temizliğinden sahipsiz hayvanların toplanmasına, bozuk yollarla ilgili taleplerden bank, oyun grubu ve spor aletlerinin tamirine kadar her türlü konuda ilgili birime yönlendirilerek sorunlar zamanında çözülüyor.

Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi ekipleri sorunları hızla çözüme kavuştururken bir yandan da çağrı merkezini arayanlardan hem şaşırtan hem de güldüren ilginç talepler de geliyor.

Kimi özel hastaneden randevu almak için, kimi evinde suyun bittiğini ve bir damacana su istediğini söylemek için, kimi de hava durumunu öğrenmek için arıyor.

Otobüste altın takma dişini kaybeden bir teyzenin , “Kızım Alibeyköy Cep Otogarından bindim otobüse, altın takma dişimi kaybettim. Bulabilir misiniz” şeklindeki yardım isteği gülümsetirken Bir vatandaşın “Komşumun bahçesindeki horozlar erken ötüyor. Gelip uyarır mısınız” demesi renkli diyalogların yaşanmasına neden oldu.

İşte Çağrı Merkezine gelen o sıra dışı isteklerden bazıları:

“Oğluma kız istiyorum fakat vermiyorlar. Başkanımız isteyebilir mi?”

“İnternetim gitti oyunum yarım kaldı, yardımcı olabilir misiniz?”

“Evimde uydu bağlantısı sağlanmıyor, rica etsem komşumun uydusundan bağlantı yapabilir misiniz?”

Otobüste altın takma dişini kaybeden teyze, “Kızım Alibeyköy Cep Otogarından bindim otobüse, altın takma dişimi kaybettim. Bulabilir misiniz?”

“İçme suyum bitti, dışarı da çıkamıyorum. Rica etsem bir damacana su getirebilir misiniz”

“Merhaba, herhangi bir talebim ya da şikayetim yok. Kandilinizi tebrik etmek için aradım. Kadir Geceniz mübarek olsun?”

“Bugün okula veli toplantısına gideceğim de hava durumu nasıl olacak?”

“Komşumun bahçesindeki horozlar erken ötüyor. Gelip uyarır mısınız?.”