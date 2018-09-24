Yaşlı kadının bileziğini gasp eden eczası kalfası kıskıvrak yakalandı

Kadıköy'de yaşlı bir kadının kolundaki 20 bin lira değerinde bileziği gasp eden eczacı kalfası polis ekipleri tarafından yakalandı. Gaspçının kuyumcudan bileziği bozdurması ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.40 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Çebesoy Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte yaşayan ve rahatsızlığından dolayı ikamet ettiği evin sokağındaki eczaneden ilaçlarını alan Emine A.(65) olaydan birkaç gün önce yine eczaneye gitti. Burada kadın rutin alışverişlerini yaptığı esnada eczanede kalfa olarak çalışan Serdar T.(38) kadının kolundaki kalın bileziği fark etti.

Eter koklatıp önce darp sonra gasp etti

Şahıs bunun üzerine plan yaparak kadının eşinin evde olmadığı zamanı kolladı. Olay günü başına kar maskesi geçirerek harekete geçen şahıs, kadının kapısını çaldı. Bunun üzerine kadın kapını deliğinden baktı ancak kimseyi göremedi. Kadının bir süre kapıyı açması üzerine kadının üzerine atlayan şahıs, ağzını eter kokulu bez ile kapatarak bayıltmaya çalıştı. Boğuşma sonucu kadının bayılmadığını gören şahıs bu kez de darp etmeye başladı.

Can havliyle “imdat” diye bağırdı

Kadının kolundaki 20 bin lira değerindeki bileziği ve 320 lirasını alan gaspçı ardından yatak odasına geçti. O esnada ayılan kadın can havliyle sürünerek balkondan “imdat” diye bağırdı. Sesi duyan gaspçı ağar topar evden çıkarak kayıplara karıştı. Gaspçının evden çıktıktan sonra kaçtığı, bileziği ise kuyumcu da bozdurup parayı cebine attığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Borcu olduğu için gasp etmiş

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesini alarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemelerin ardından eşkalini ve kimliğini belirleyen gasp polisi, şahsı dün Ümraniye'deki evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen gaspçı, borcu olduğundan dolayı olayı gerçekleştirdiğini itiraf ederek bileziği 11 bin liraya sattığını söyledi.

Şubedeki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.