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26 Haziran 2018 10:31

Yaşlı kediden çıkan tümör hayrete düşürdü

Küçükçekmece Belediyesi veteriner hekimleri tarafından operasyona alınan hasta kedinin vücudundan çıkarılan tümör, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü.

Yaşlı kediden çıkan tümör hayrete düşürdü

26 Haziran 2018 10:31


Vücudundaki tümör nedeniyle ayakta duramayan hasta kediyi, Fatih Mahallesi Ömür Çıkmazı’nda bulan vatandaşlar, durumu Küçükçekmece Belediyesi veteriner işleri ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarını değerlendiren ekipler, hasta kediyi ameliyata aldı. Yaşlı kediden çıkan tümör ise boyutuyla görenleri şaşırttı. Veteriner Hekim Ferdi Algur, “Vatandaşlar, kedinin vücudunun yan tarafındaki şişliği fark etmiş ve ekiplerimize bildirmiş. Bizler de yaptığımız muayenede kedinin vücudunda tümör olduğunu tespit ettik. 1 saatlik zor ama başarılı bir operasyonla vücuduna epeyce yayılan tümörü temizledik. Kediden aldığımız tümör neredeyse kedinin yarısı kadardı. Şu an tedavisi devam ediyor” dedi.


Kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Ferdi Algur, yaklaşık 15 yaşındaki yaşlı kediden çıkarılan tümörün yaşına bağlı olarak büyüdüğünü belirtti.




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