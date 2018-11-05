Dr. Cahit Vural, yaşlı ve yorgun görünümden kurtulmak için uygulanan yöntemler hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Vural, “Yaşlı ve yorgun görünüme elveda” dedi.

Günlük yaşantıda yoğun çalışma hayatı, çevresel faktörler, stres, güneş, uykusuzluk ve genetik faktörlerin olumsuz etkiler sonucunda; gözaltı torbalanmaları, gözaltı çukurlukları, ciltte görülen renk tonu eşitsizliği, sarkmaların gözlemlendiğini belirten Dr. Cahit Vural, bu problemlerin çözümünden bahsetti.

"Mezoterapi, bu problemlere karşı yapılan intredermal enjeksiyonla uygulanan alternatif tedavilerden biridir. Doku altını besleme, cilt yüzeyindeki renk tonu eşitsizliklerinde sarkmalarda yapılan uygulamalarda kalıcılık süresini uzatmak ve konforlu bir şekilde tedavi için kombine olarak uygulanan işlemler arasında mezoterapi büyük bir destektir'' şeklinde açıklama yapan Op. Dr. Cahit Vural, dermabrazyon (dermapen, altın iğne, farksiyonel lazer vb.) işlemlerle birlikte kombine edildiği takdirde istenilen sonuca daha hızlı ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

8 farklı içerikli yöntem

Rafeallo yönteminin 8 farklı anti-aging maddeyi bir araya getiren tek kokteyl olduğundan bahseden Op. Dr. Cahit Vural, göz altı morlukları için intredermal enjeksiyon ile 4-6 seans aralıklarla 15 günde bir uygulanan tedavidir şekli olduğunu vurguladı.

Hyaluronik asit, pinus pinaster, resveratrol, glutatyon, antioksidan kompleksi, aminoasitler, bakır peptid ve B grubu vitaminlerinden oluşan bir sistem olduğunu, hidrasyon, parlaklık sağladığını ve beslediğini dile getiren Op. Dr. Vural, göz altı morlukları dışında yüz, boyun, dekolte, eller, ayaklar ve saç dökülmelerinde de başarılı sonuçlar elde edildiğini anlattı.

10 farklı içerikli yöntem

Tiziano yöntemine de değinen Vural, 10 farklı antiaging maddeyi bir araya getiren tek kokteyl olduğunu, içerisinde omega CTP kompleksi, organik kök hücreleri, resveratrol, bakır peptid, kollajen, hyaluronik asit, omega 3, 6, 9 ve aminoasitlerden oluşan bir sistem olduğunu açıkladı.

Genellikle 25 yaştan sonra bu maddelerin vücut tarafından üretilmediği için ince çizgilerin, sarkmaların, gözaltı torbalarının ve yaşlanma belirtilerinin başladığını sözlerine ekleyen Op. Dr. Cahit Vural, erken fark edildiği taktirde mezoterapinin tek başına sonuç verebilen bir tedavi olabileceğini, 3 ile 6 seans aralıklarda, 15 günde bir doktor kontrolünde uygulandığını ve işlem süresinin yaklaşık 10 dakika olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.