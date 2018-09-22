Yaşlılar evi sakinlerine aşure ikramı

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Hamidiye Gençlik Merkezi'nde bulunan Yaşlılar Evi'ndeki vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin, vakitlerini Yaşlılar Evi'nde geçiren vatandaşları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kağıthane Belediyesi'nin yaşlılara çok güzel bir imkan sağladığını belirten Milletvekili Şirin Ünal, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Muharrem ayı içerisinde olduklarını anımsatan Ünal, Aşure Günü'nün birlik, berberlik ve kardeşlik günü olduğunu ifade ederek, "Sizlerle bir arada olmak mutluluk verici. Birlikte ikram edilen aşurelerin tadına baktık. Umarım ağız tadımız hiç bozulmaz. Kısa bir süre sonra meclis çalışmalarımız başlıyor. Hepinizin dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da, "İdrak ettiğimiz Muharrem ayı ve Aşure Günü'nün tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Biz Kağıthane'de 500 bin kişilik mutlu ve mesut bir aileyiz. Her günümüzün bu şekilde geçmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin de, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edildiğini anımsattı.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Öztekin, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ünal, Kılıç ve Öztekin konuşmaların ardından vatandaşlarla birlikte ikram edilen aşurenin tadına baktı.