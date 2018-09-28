Yaşlılara tıraş hizmeti

Arnavutköy Belediyesi ve İstanbul Erkek Berberler Odası (İSTESOB) işbirliği ile AYEM'de hizmet alan 40 vatandaş çıraklık eğitim merkezinde tıraş edildi.

Arnavutköy Belediyesi ve İstanbul Erkek Berberler Odası tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 40 vatandaş tıraş edildi. Arnavutköy Hacı Şamil Şayir Mesleki Eğitim Merkezi'nde tıraş olan yaşlılar verilen hizmetten dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Bu önemli sosyal projede, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli ve İstanbul Erkek Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz vatandaşları yalnız bırakmadı.

“Önemli bir program düzenledik”

Programda konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, “Ahilik haftası nedeniyle Berberler Federasyonu'nun Arnavutköy'deki temsilcisi ile birlikte çıraklık eğitim merkezinde önemli bir program düzenledik. Ahilik haftasını bu şekilde değerlendirmek istedik. Bugün böyle bir programın gerçekleştirilmesine yaşlılar ve burada eğitim gören öğrenciler adına seviniyorum. Federasyon başkanımıza, okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Onların ihtiyaçlarını karşılamak bizleri mutlu ediyor”

İstanbul Erkek Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz programın önemine değinerek, “İhtiyaç sahibi yaşlılarımız var. Bu gün onların bakımını yapacağız.Sadece ahilik haftasına bağlı değil tabii ki ihtiyaç duyulduğunda her zaman bu çalışmaları yapıyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak bizleri de mutlu ediyor” şeklinde konuştu.