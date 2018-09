Yatak yan sanayi ve teknolojileri sektörü Sleep Well Expo 2018'de buluşacak

Türkiye'nin yatak yan sanayi ve teknolojileri konusunda ilk ve tek fuarı olduğu kaydedilen Uluslararası Sleep Well Expo, 26-29 Eylül tarihleri arasında yatak sektörü profesyonellerini 5'inci kez bir araya getirecek.

Yatak endüstrisine yepyeni açılımlar sunmayı hedefleyen Sleep Well Expo Fuarı, organizasyonlarıyla sektörü canlandırmak ve yatak sektörü liderlerini İstanbul'da toplamak amacıyla, organizasyona ev sahipliği yapacak. Sleep Well ve Sleep Tech dergileri, Sleep Well Expo Fuarı'nın ana basın sponsoru olarak fuar tanıtım çalışmalarına destek olacak.

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden B2B görüşmelerin yapılacağı alım heyeti

Yapılan bilgilendirmede; Ortadoğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Çin, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri ve daha bir çok çevre ülkeden gelen sektör yetkilileri ile tanışma imkanı sunan fuarda; Uludağ İhracatçı Birlikleri tarafından özel alım heyeti getirilecek. Fuar, katılımcı firmaları hedef ziyaretçi kitleleriyle buluşturmanın yanı sıra kendi aralarında yeni iş bağlantıları kurmaları için de mükemmel bir iş platformuna ev sahipliği yapacak.

Ayrıca; Sleep Well Expo, Türkiye İhracatı Geliştirme Merkezi - İGEME tarafından düzenlenen ‘Devlet Destekleri ve Şirketlerin Desteklerle Finansmanı' konulu seminere de ev sahipliği yapacak. Katılımcı ve ziyaretçilerin ücretsiz olarak katılabileceği seminer, 26 Eylül Çarşamba günü (fuarın ilk günü) düzenlenecek.