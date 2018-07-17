“Yatırımcı Trakya ve Güney Marmara’ya kayıyor”

Bu noktada Altın Daire içinde, köprüler arasında kalan illere yoğun talep alıyoruz” dedi.

Son dönemde proje satışlarındaki duraksama, konut kredilerindeki faiz oranlarındaki yükseliş, gayrimenkul piyasasında da paranın seyrini değiştirdi. Yatırımcıların son dönemde yüksek amortisman süreleri nedeniyle barınma dışında yatırım yada gelir amaçlı konut almadığını dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yatırımcı son dönemde İstanbul’a yakın illerde arsa ve arazi yatırımlarını tercih ediyor. Bu noktada Altın Daire içinde, köprüler arasında kalan illere yoğun talep alıyoruz. Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli illeri bu dönem yatırımcıların yoğun radarında” diye konuştu.

“Yalova, Balıkesir gelişmeye devam ediyor”

Marmara bölgesinin güney kısmında yer alan Yalova, Balıkesir ve Çanakkale’nin, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi metropollere yakın olduğunu belirten Özelmacıklı, “Osmangazi köprüsü sonrasında Yalova ve Balıkesir’de hareketlilik var. Yalova için 29 Mayıs tarihinde açıklanan 1/50.000 ölçekli planlar ile yatırımcı açısından avantajlar daha da netleşmiş oldu. Yeni organize sanayi ve konut alanları ile geleceğin yıldızı o bölgede Çiftlikköy olacak” ifadelerini kullandı.

“Yatırımda doğru adres Çanakkale”

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa kıtalarının transit yollarla birbirine bağlayacak olmasının önemine de değinen Altın Emlak Genel Müdürü “Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyol projesi ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak. Çanakkale merkezde ve Biga’da yer olan OSB’ler dışında, 50 bini aşan öğrenci sayısı ile de büyüme devam ediyor. Örneğin sadece Biga’da son 3 yılda konut fiyatları yüzde 106 artış gösterdi. Ayrıca Çanakkale’de 2018’de satılan sadece konut satış sayısı 3 bin 772 iken, diğer satışlar 12 bin 129 adetle arsa ve arazide yoğunlaşıyor” ifade etti.

“Tekirdağ’da yatırım alternatifi çok”

Gene son dönemde Trakya bölgesinde özellikle Tekirdağ’ın gelişme gösterdiğini belirten Özelmacıklı, “Tekirdağ; verimli toprakları ve 12 Organize Sanayi Bölgesi ve Avrupa Serbest Bölgesi ile ön planda. Ulaşım ve kaliteli işgücü imkanları, hızla gelişen sınaî yatırımları, yüksek ölçekteki eğitim kurumları ve her geçen gün artan nüfusu yatırımcıları cezbediyor. Deniz limanlarını sanayi bölgelerine ve Avrupa’ya bağlayan demiryolu, Avrupa bağlantılı Hızlı Tren projesi, Kanal İstanbul Projesine yakın konumu, otoban ve duble yolları ile cazip bir bölge. Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu ve Büyük Yoncalı yatırımcıyı üzmeyecek bölgeler” dedi.

“Kırklareli hala cazip bir bölge”

Kırklareli’nin, D100 karayolu üzerinde kümelenmiş sanayi bölgesi ile birçok sanayi firmasına ev sahipliği yaptığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Bölgede gıda, tekstil, plastik, ambalaj, metal işleme, döküm, çimento, cam gibi geniş bir sektör yelpazesi bulunuyor ve bölge göç almaya devam ediyor. Başta Çorlu ve Çerkezköy’e yakın olan Lüleburgaz olmak üzere, Babaeski ve merkezde yatırımcılar için birçok fırsat bulunuyor. Bölge tarımsal üretim ve hayvancılık alanında gelişmeye devam ediyor” dedi.

“Yatırımcı günlerinin bir yenisi Lapseki’de”

Yatırımcıların ilgisini çeken bölgelerde temsilcilikler verdiklerini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Türkiye genelindeki temsilcilerimiz bu bölgelerdeki temsilcilerimiz ile ortak pazarlama ve satış faaliyetleri yürütüyorlar. Ayrıca Yatırımcı Günleri ile bu bölgelerindeki fırsat niteliğindeki portföyleri yatırımcılar ile buluşturuyoruz. 21 Temmuz Cumartesi günü de Lapseki temsilciliğimizde olacağız. Sunum dosyaları, bölge tanıtımları ve portföy gezintileri ile yatırımcılara detaylı bilgiler vereceğiz. Çanakkale’deki Biga ve Gelibolu temsilciliklerimizin de katılacağı bu özel günde, bölge hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm yatırımcıları Altın Emlak Lapseki temsilciliğimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.