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01 Haziran 2018 13:31

Yatlar tatil bölgelerine iniyor

Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte yatlar güneye doğru inmeye başladı.

Yatlar tatil bölgelerine iniyor

01 Haziran 2018 13:31


Yaz dönemine girilmesiyle denizyolu taşıma nakliyeciliğine taleplerde önemli bir artış yaşandığını söyleyen Mega Yacht Transport’un kurucu ortağı Ömer Uçar, “Bu da doğal olarak sahil bölgelerindeki marina ve limanlara yat, tekne, gulet taşımacılığını hareketlendirdi. Bu seneye de oldukça iyi hazırlandık. Gemilerimiz ve vinçlerimiz her sene yenileniyor ve yılda beş kez bakıma giriyorlar” dedi.


Uçar, “Tekne sahipleri, internet ortamında geminin koordinatlarını takip ederek varış noktalarını hesaplayabiliyor. Biz de gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Körfez ülkeleri, Orta Doğu, Amerika ve Uzakdoğu’da, yani dünyanın her yerinde tekne taşıma işlemi için 14 adet gemimiz seyir halinde. Yükleme noktasından varış yerine sürecin her alanında ekibimiz ve ekipmanlarımız var. Güvenlik olarak da teknelerin başında mutlaka güvenlik ekibimiz oluyor. Tekneler gemiye yüklenmeden önce mühendislik departmanımız, her teknenin ağırlık noktasına göre bir yükleme şekli belirler. Çalışma sonrasında ise teknenin ağırlık merkezine göre beşikler yapılır. Bu süreçte çok ciddi bir mühendislik çalışması gerçekleştiriyoruz’’ diye söyledi.




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