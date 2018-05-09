Yavru kedi için önce tekeri sonra çamurluğu söktü.

Hayvansever vatandaş, uzun uğraşlar sonucu kurtardığı kediyi sahiplendi.

İstanbul Sarıyer ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Kul, hafta sonu alışverişe gitmek için evinden çıkarken aracının ön tarafından kedi sesi geldiğini fark etti. Kedinin çıkar düşüncesiyle öğleden sonrayı bekleyen Kul, yavru kedinin çıkmadığını gördü. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Zaman zaman yer değiştiren yavru kedi bu seferde çamurluğun içine girerek olduğu yerde sıkıştı.

Yavru kedinin sıkıştığını gören Kul, son çare olarak tekeri ve çamurluğu sökmek zorunda kaldı. Kul, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtardığı yavru kedinin annesinin gelmemesi nedeniyle sahiplendi.