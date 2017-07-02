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02 Temmuz 2017 09:30

Yavru kediyi kurtarmak için canı pahasına yol ortasında durdu

Yolun karşısına geçmek için hızla geçen arabaların arasında kalan yavru kediyi kurtarmak isteyen motosiklet sürücüsü, kendi canını hiçe saydı.

Yavru kediyi kurtarmak için canı pahasına yol ortasında durdu

02 Temmuz 2017 09:30

Gencin canı pahasına kediyi kurtarması kask kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Levent Büyükdere Caddesi’nde yaşandı. Yolda seyir halinde giden bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hızla geçen arabaların arasında kalan kediyi fark etti. Araçların arasında kalan yavru kedi korkudan hareket edemedi. Bu durumu fark eden motosikletli hemen hızla akan trafikte motosikletini durdurdu. Araçları durdurmaya çalışan motosikletli canını hiçe sayıp trafiği durdurdu. Kediyi daha sonra kucağına alan şahıs, kedinin canını kurtardı. Tüm bu yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.


Görüntülerde, motosiklet sürücüsü akan trafikte kediyi fark ediyor. Hemen motosikletini durdurup araçları da durdurmaya çalışıyor. Ardından akan trafikte kediyi kucağına alan motosikletli caddeden ayrılıyor.




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