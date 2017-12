Yavuz Bingöl’ün minik hayranıyla düeti mest etti

Ağabeyinin çaldığı bağlama çaldığı eşliğinde usta sanatçıyla düet yapan minik hayranın Bingöl’le söylediği “Ah Yalan Dünya” şarkısı dinleyenleri mest etti.

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, geleceğin başarılı müzisyenlerinin yetiştirildiği Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi’ni ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette sanatçı, öğrencilere ücretsiz olarak birçok branşta eğitim veren akademiyle ilgili bilgi aldı. Bingöl, Fatih Belediyesi’nin başlattığı, ilçede müziğe ilgisi olan öğrencilerin katılımıyla oluşturulan Her Okula Bir Orkestra Projesi’nin müziğe yetenekli gençlere verilen önemin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Usta sanatçı küçük hayranıyla düet yaptı

Ziyarette, usta sanatçı, Fatih Belediyesi Sulukule Çocuk Senfoni Orkestrası’nın sunduğu müzik dinletisinde küçük sanatçıların birçok enstrümanı ustalıkla çalmasını sanatçı beğeniyle izledi. Ardından küçük sanatçılara eşlik ederek Uzun İnce bir Yoldayım türküsünü seslendiren Bingöl, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Sonrasında birçok şarkısını ezbere bilen minik hayranıyla bir araya gelen Bingöl, küçük hayranıyla “ Ah Yalan Dünya” şarkısında düet yaptı. Ağabeyinin çaldığı bağlama çaldığı eşliğinde usta sanatçısıyla düet yapan minik hayranın Bingöl’le olan performansı mest etti.

“Sanata destek verecek herkese kapımız, gönlümüz sonuna kadar açık”

Öğrencilerin müziğe emek veren isimlerle bir araya gelmesinin ve onların tecrübelerinden faydalanmasının önemli olduğuna dikkat çeken Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Toplumun hemen hemen her evinde bu tür çalışmalar olsun istiyoruz. Hedefimiz hiç olmazsa her evden bir enstrüman sesi gelsin diyoruz. Her aileden 1 kişi enstrüman çalabilirse ki bu potansiyel var. Bütün anneler, babalar mutlaka bu konuda arzu etmişlerdir, bir kısmı uğraşmıştır. Ama sürekli bir yer olmadığı için belki imkansızlıklardan olabilir. Şimdi biz burada hiçbir şey talep etmeden geleceğimizin insanlara medeniyetimizin temel değeri olan sanata destek verecek herkese kapımız, gönlümüz sonuna kadar açık” diye konuştu.

“Sanatçı arkadaşlarımızı çocuklarla zaman geçirmeye davet ediyorum”

Müziğe ilgisi olan genç yeteneklerin değerlendirilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, “Türkü söyledim ama benim için o kadar büyük anlamı vardı ki ilk öğrendiğim türkü olması açısından bu kampanyanın inşallah Türkiye genelinde oluşması için bugün buraya ziyarete geldim. Çok önemli bir şey yapıyor Başkan, bu işi gizliden gizliye yürütüyor. 20 yıl sonra anlaşılacak ne kadar büyük bir olduğunu bütün sanatçı arkadaşlarımızı burayı görmeye buradaki çocuklarla yarım saat bir saat olsa da zaman geçirmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.