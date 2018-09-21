Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatının 498. yıldönümünde vatandaşlara aşure dağıtıldı

Fatih Belediyesi tarafından Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatının 498. yıldönümünde Muharrem ayı vesilesiyle Yavuz Selim Camii'nde vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatının 498. yıldönümünde Muharrem ayı vesilesiyle Yavuz Selim Camii'nde Cuma namazının ardından anma programı gerçekleştirildi. AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, beraberindekilerle birlikte ilk önce Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Türbe ziyaretinin ardından anma programı gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlarla başlayan programda vatandaşlara etli pilav ve aşure ikramı yapıldı.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver gerçekleştirdiği konuşmasında, “Yavuz Sultan Selim Han gibi değerlerimizi anıyoruz, anlıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmalıyız ki, bizden sonra ki nesiller de bu tarihi sorumluluğu, bu medeni sorumluluğu yerine getirsinler. İşte bu çocuklar, bizler 50-60 yaşında olanlar 20-30 sene sonra olamayacağız. Bizden sonra, yürümeye çalışan çocuk ve oturan kardeşimiz var olacaktır. Onlar bizi temsil edebilmeleri için bugünkü değerleri edinmeleri ve yaşamaları gerekmektedir” dedi.