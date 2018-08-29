Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 20:38

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Riva kavşağı yakınlarında bir kamyonet emniyet şeridinde duran tıra çarptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: 2 ölü, 2 yaralı

29 Ağustos 2018 20:38

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait olduğu öğrenilen kapalı kasa kamyonet kontrolden çıkarak emniyet şeridinde duran 63 L 1656 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa kamyonette sıkışan 2 kişi feci şekilde can verirken 2 kişi ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise kamyonette sıkışan iki kişinin cansız bedenini araçtan çıkardı. Kazayı yaralı olarak atlatan iki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç