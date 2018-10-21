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Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda feci kaza: 2 ölü

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan tır çarptığı bariyerlerde asılı kaldı, feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan tır çarptığı bariyerlerde asılı kaldı, feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 22.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakasından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerleyen Necati Karagöz (45) yönetimindeki tabak ve bardak yüklü 05 LAP 220 plakalı tır, lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı bariyerlerin üzerinde asılı kalırken, sürücü Necati Karagöz ve yanında bulunan arkadaşı Osman Köse sıkışarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda sıkışan sürücü Necati Karagöz ve Osman Köse'nin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemelerin ardından sürücü ve arkadaşının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.


Öte yandan kaza mahalline gelen polis ekipleri, kaza yapan tırın kaldırılması sırasında yolu trafiğe kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda, tırın kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.

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