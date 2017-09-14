Yaz alışverişi kullanıcı tercihleri açıklandı

Yaşam ve stil uygulaması ZUBİZU, bayramları da kapsayan 2017 yaz döneminin bitmesi ile birlikte tatil alışverişleri ile ilgili bilgileri paylaştı. Verilere göre, bu özgürlük ve konfor alanının son yıllarda araçla seyahat eden kişilerin sayısını artırdığını gösterdi.

Yaz aylarında akaryakıt alımındaki artışa dikkat çeken Doğuş Müşteri Sistemleri CEO’su Hakan Kaplan yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Yapmış olduğumuz ZUBİZU alışveriş ve data araştırmasına göre yaz aylarında akaryakıt alımı kış dönemine göre yüzde yüzde 20 gibi bir oranda farklılık gösterdi. Yaz boyunca devam eden tatillerle birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı haftalarında da bu artış devam etti. En çok akaryakıt İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde alınırken 3 büyük şehri Bursa, Adana ve Antalya takip etti".

Tatil dönüşü araçlarını; bakım ve kontrollerini yaptırarak yeni döneme hazırlamak isteyen araç sahiplerinin sayısına da dikkat çeken Kaplan; "Araç servis randevusu için yetkili servis aramaları tatilden döndükten sonraki ilk iş günü 3 katına, haftanın geri kalanında da 2 katına çıkıyor" dedi.

Yazın favorisi Tarkan ve Zülfü Livaneli

Yaz tatillerinin vazgeçilmezi müzik ve kitap bu yıl da favoriler arasında yer aldı. Yaz boyunca kitap ve müzik cd’si en çok tercih edilen ürünler oldu. Kadınlar Tarkan’ın yeni albümü "10"u alırken, erkekler tercihlerini Zülfü Livaneli’nin ’Elia ile Yolculuk’ isimli kitabından yana kullandı. Yazlık ürün tercihlerine bakıldığında ise kadınlar en çok mayo satın alırken, erkeklerin en çok alışveriş yaptığı ürün şort oldu.

En çok alışveriş yapan il İstanbul

Yapılan araştırmada en çok alışverişin yapıldığı iller İstanbul’dan sonra Ankara, İzmir, Muğla ve Bursa olurken, bu illerde en çok alışveriş yapılan sektörlere bakıldığında akaryakıt, yeme-içme, perakende, otel, kitap ve cd ürün kategorileri öne çıktı.

Tatil noktası Bodrum

Bu yazın gözde tatil noktası yine Bodrum oldu. Yurt içinde en çok Bodrum, İzmir ve Dalaman’a uçak bileti alındı. En çok tatil rezervasyonu yapılan oteller ise muhteşem doğaları ve denizleri ile Bodrum, Göcek & Marmaris, Ayvalık ve Çeşme’deki oteller oldu.

Gerek yolculuk sırasında verilen lezzet molalarında gerek gidilen tatil noktalarında yenilen yemekler istenmeyen kilolara neden olabiliyor. Kullanıcı tercihlerine bakıldığında tatilde alınan fazla kiloları dengelemek için daha az kalori almak isteyenler tatil dönüşü yemeklerini evde yemeyi tercih ediyorlar.