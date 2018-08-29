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29 Ağustos 2018 13:18

Yaz ayı ile birlikte cilt lekelerine veda mümkün

Yaz tatili, sıcaklar ve güneş ışınlarının yoğun olduğu bu günlerde nem dengesini kaybeden ciltte ortaya çıkan lekelere ürün ve işlemlerle veda edilebiliyor.

Yaz ayı ile birlikte cilt lekelerine veda mümkün

29 Ağustos 2018 13:18


NPD Group’un Ulusal Satın Alma Günlüğü Araştırmasına göre cilt bakım ürünleri, renkli kozmetik ürünlerine göre daha fazla tercih ediliyor. Cilt bakımında en büyük sorunlar arasında ise lekeler ve nemsizlik gösteriliyor. Yaz aylarında fazla güneşe maruz kalmaktan dolayı oluşan lekelere, kullanılan ürün ve işlemlerle veda edilebiliyor.


Caudalie markası kurucusu Mathilde Thomas, üzüm bağlarında çalışan kadınların ellerinin genç ve ışıltılı olmasından esinlenilerek keşfedilen asma özsuyunun, eldeki ve yüzdeki lekeleri giderip, cilde ışıltılı bir görünüm kazandırdığını fark etti. Thomas, Profesör Vercauteren ile birlikte içeriğinde leke karşıtı etkili asma sapının özsuyundan elde edilen Viniferine bulunan Vinoperfect serisini oluşturdu.


Cildi ölü hücrelerden arındırmak için glikolik asit; dengeli ve ışıltılı bir görünüm için beyaz şakayık özü ile nemlendirici ve rahatlatıcı özellikleriyle bilinen ve Caudalie’nin klasikleşen içeriği haline gelen üzüm suyu maksimum etki için bir arada. 56 günün sonunda, 33 gönüllü üzerinde dermatologlar tarafından değerlendirilen Brightening’in cilt tonunu yüzde 27 oranında eşitlediği ve iyileştirdiği görüldü.




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