Yaz ayı selülit kabusunuz olmasın

Eyvah! Tatil kapıda ama çok mu geç kaldım diyorsanız cevabım hayır” diyen Neslim Güngen, “Öncelikle hiç bir şey için geç kalmadınız. Yüzünüz ve vücudunuz sadece birkaç saat içinde yaza hazır olacak. Size sadece alışverişe çıkmak kalacak” diye konuştu.

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Yüzünüz ve vücudunuzda yapılacak birkaç ufak sihirli dokunuşla kendinizi daha iyi, daha enerjik, daha genç ve daha bakımlı hissedeceksiniz. Üstelik ameliyatsız ve acısız. “Kadınlar ne ister?” sorusu uzun yıllardır tartışılan ve bir türlü net cevap bulunamayan bir soru. Ama biz kadınlar ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Güzel olmak, zayıf olmak, ışıl ışıl bir cilde sahip olmak, yıllara meydan okumak, yerçekimine karşı koymak, tüylerimizden kurtulmak, varsa eğer akne, scar ve lekelerimizden kurtulmak, selülitsiz ve çatlaksız bir vücuda sahip olmak. Çok mu şey istiyoruz? Hayır” diye konuştu.

Öncelikle, sağlıklı görünen bir cilt ve güvenli bakışlar için değişime yüzden başlanması gerektiğini anlatan Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Hamilelik öncesi veya sonrası dökülen yada zayıflayan kaşlara kendi kaşlarınızdan farksız, kıl görünümlü kalıcı makyaj yaptırabilirsiniz. Kıl tekniği adı verilen bu uygulama sadece cansız ve seyrek kaşlar için değil düşük, yorgun ve üzgün ifade veren kaşlar için de harika bir yöntemdir. Kaşlarınız sadece yarım saat gibi kısa bir sürede istediğiniz forma kavuşur.

Dudak kontürü ise dudak çizgisi net olmayan, pigment kaybı ve anatomik şekil bozukluğu olan yada ruj tazelemekle uğraşmak istemeyen kadınlara birebir. Bu metotla 1-2 yıl arasında değişen uzun bir süre dudaklarınızla uğraşmayı unutacaksınız.” dedi.