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29 Haziran 2017 11:34

Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat

Göz enfeksiyonlarının sıklıkla karşılaşılan göz hastalıkları olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat

29 Haziran 2017 11:34

Dr. Şeyda Atabay, göz iltihaplanmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, "Yine göz enfeksiyonları en sık karşılaşılan kırmızı göz sebebidir. Göz ön yüzeyindeki konjonktiva tabakasının yoğun damar ağı sebebiyle göz aşırı kızarık ve ağrılı bir hal alabilir. Burada sorun çoğunlukla bakteriyel sebeplidir. Ve bakteriyel enfeksiyonlar temasla bulaşabilmektedir. İlk olarak hastanın diğer gözüne bulaşır. Sonrasında hastaya yakın temasta bulunan diğer kişilere de geçebilmektedir. Daha az sıklıkla gördüğümüz viral enfeksiyonlar çok daha tehlikelidir. Çünkü çok kolay bir şekilde bulaşabilir. Ve salgınlara neden olabilmektedir. Göz ön yüzeyi kornea tabakasında da tutulum yapabilmektedir" dedi.


Hastalıklardan korunmada ilk dikkat edilecek konunun hijyen olduğunu kaydeden Op. Dr. Atabay, "Kişinin kendi el hijyeni iyi olursa ve el-göz temasına oldukça dikkat eden bir kişide enfeksiyon oluşması ve bulaşması ihtimali çok zayıftır. Aynı ev içinde göz enfeksiyonu olan bir hastanın varlığında havlular mutlaka ayrılmalı, mümkünse kağıt havlu kullanılmalıdır. Hastanın ilaç uygulamaları öncesi ve sonrasında eller sabunla iyice yıkanmalıdır" diye konuştu.


Genelde hastalarda görülen yanlışın, ellerinde tuttukları peçete ile gözlerini silmeleri ve tekrar el avuç içinde saklamaya devam etmeleri olduğunu belirten Op. Dr. Atabay, "Ellerimiz kirlidir. Enfekte olan gözümüze sürdüğümüz bez elde tutulmaya devam edildikçe daha da kirlenir, sonra aynı peçeteyi tekrar gözümüz sürdüğümüzde enfeksiyonu yaymaktan başka bir şey yapmayız ve bu durum son derece sakıncalıdır" ifadelerini kullandı.


Op. Dr. Atabay, "Her türlü göz hastalığı ve enfeksiyon varlığında mutlaka göz doktoru kontrolü olunmalıdır. Muayene olmadan eczaneden ilaç alıp kullanmak bazen hastalığın daha da artmasına neden olmakta ve gözde görme kayıplarına sebep olabilmektedir" şeklinde konuştu.




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