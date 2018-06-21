Yaz ayında istenmeyen dövmelere son

Fulya Tezel, istenmeyen dövmelerin lazer uygulaması ile çıkarılabileceğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “Geçmiş çağlardan bu yana insanlar vücutlarına dövme yaptırıyorlar. Aynı zamanda bu dövmelerin çıkarılması için insanlar oldukça büyük uğraşlar veriyor. Günümüzde uygulanan birçok dövme uygulamasında renk sağlayan sıvılar, genellikle derinin orta kısmına yerleşiyor. Uygulanacak olan doğru lazer tedavisi sayesinde bu bölgede yoğunlaşmış olan boya parçalanır ve vücut tarafından ortadan kaldırılır. Kişinin sahip olduğu cilt yapısına göre yaklaşık olarak 4-8 hafta aralıklarla yapılabilen bu uygulama ortalama 3-6 seans sürmektedir” dedi.

Genellikle uygulanan yöntemlerin verdiği sonuçlar doğrultusunda dövmenin yüzde 95 oranında ortadan kaldırıldığını ifade eden Tezel, “Özellikle bu konuda etkili olan dövme boyasının kalitesinden dolayı bazen 5-6 seanslık bir dönem içerisinde ortadan kaybolan dövme bazen ise 8-9 seanslık bir uygulama ile ortadan kaldırılabiliyor. Aynı zamanda amatör olan dövmeler kolayca çıkabilirken profesyonel olan dövmelerin çıkması daha fazla zaman alabilir. Genellikle farklı renklerde dövmelerin yapılmasından dolayı dövme silme işlemi uygulanırken uygulanan renge göre farklı şiddete sahip olan lazer ışınları kullanılır. Kırmızı ve siyah dövmeler tamamen çıkarken yeşil ve mavi renge sahip olan dövmelerde önemli ölçüde açılmalar sağlanabilir. Ancak her renk için uygulanacak olan farklı dalga boyları sayesinde kalıcı sonuçlar elde edilebilir. Siyah renk için 1064 nm, sarı-mavi 585 nm, yeşil 650 ve kırmızı ise 532 nm dalga boyu uygulaması ile dövmelerden tamamen kurtulma imkanı vardır” diye konuştu.

Lazer uygulamasının bir sonucu olarak cilt üzerinde, zaman zaman oldukça basit alerjik reaksiyonların görülebildiğini kaydeden Tezel, “Özellikle kırmızı renkli olan dövmelerin silinmesi işleminde bu alerjiler daha sık görülebilir. Lazerin uygulandığı bölge üzerindeki deride renk koyulaşması ya da açılması görülebilir. Boyanın tamamen ortadan kalkması için yaklaşık 6 haftalık bir zaman dilimine ihtiyaç duyulur. Kullanılan mürekkebin tipine ve cildin yapısına göre bu süre değişim gösterebilir” şeklinde konuştu.