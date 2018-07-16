Yaz ayında koltuk altı terlemelerine dikkat

Fulya Tezel, yaz ayında koltuk altı terlemelerinin tedaviyle bir süre yok edilebildiğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “Teknoloji her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de önemli gelişmelerle hızla ilerlemektedir. İnsan sağlığı için oldukça faydalı, hayati önem taşıyan teknolojik gelişmeler, tıp alanında birçok hastalığa çare olmaktadır. İnsanların, rahatsızlık duyduğu, engellemek istediği konulardan biri de hiperhidroz olarak adlandırılan aşırı terlemedir. Aşırı terleme bir hastalık ya da sağlık sorunu değildir. Ancak, bazı insanlar bu terlemenin yoğunluğundan şikayet eder ve bu yoğunluğun azaltılması için tıbbi müdahale yöntemlerini araştırırlar” dedi.

Genellikle bölgesel olarak görülen aşırı terlemenin en çok koltuk altlarında, ellerde, ayaklarda görüldüğünü ifade eden Uzman Tezel, “Terleme şikayetleri, bir çok yöntemle giderilebilmektedir. Terlemenin nedenleri arasında aşırı sıcaklar, stres anları sayılabilir. İnsanların en sık şikayet ettikleri terleme bölgesi koltuk altı bölgesidir. Hem kişinin kendisini hem de karşısındakini rahatsız edebilen bu terleme şekli, bazı durumda o kadar yoğun yaşanır ki insanlar tedavi ettirip bu durumdan kurtulmak isterler. Koltuk altı terleme tedavisi kesin olarak sonlandırılamasa da bazı yöntemlerle bir süreliğine ortadan yok edilebilmektedir” diye konuştu.

"Aşırı terlemeye geçici olarak son verin”

Dünya çapında çok sayıda insanda uygulanan toksin uygulaması yönteminin aşırı terlemeye çözüm olarak tercih edildiğini kaydeden Uzman Tezel, “Özellikle koltuk altı bölgesine uygulanan toksin altı ay gibi uzun bir süre terlemeden uzak kalmak mümkün hale gelebiliyor. İlerleyen zamanlarda tekrar kendini yenileyen bu durum toksin uygulaması yöntemi ile bir süreliğine de olsa sizleri rahatlatıyor. El ve ayak bölgelerine uygulandığında ağrılar meydana getirebilen bu yöntem koltuk altına uygulanması durumunda herhangi bir ağrı oluşumuna meydan vermiyor. Bu işlemler öncesi kullanılacak anestezi kremleri ile ağrılarınızın daha az olması sağlanabilir" ifadelerini kullandı.