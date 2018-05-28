Yaz aylarında çocuklarda gıda zehirlenmelerine dikkat

Dr. Mine Erten Okumuş, ’’Yaz aylarında çocuklarda en çok gıda zehirlenmeleri görürüz. Uygun olmayan koşullarda saklanan, hazırlanan besinler buna yol açar’’ dedi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla çocuklarda gıda zehirlenmesine dikkat çeken Medicana Kadıköy Hastanesi Dr. Mine Erten Okumuş, yaz aylarında çocuklarda en çok gıda zehirlenmelerinin görüldüğünü söyledi. Dr. Okumuş, gıda zehirlenmesini önlemek için nelerin yapılabileceği, tedavisi ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalar yaptı.

Yaz aylarında çocuklarda en çok gıda zehirlenmeleri görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Mine Erten Okumuş, ’’Uygun olmayan koşullarda saklanan, hazırlanan besinler buna yol açar. Besinler için toksin üretme ısı aralığı 4 ile 60 derece olarak saptanmıştır. Yaz aylarında havanın sıcak olması ile mikroorganizma ve enzimler besinlerin üzerinde yaşamak için uygun ortam hazırlar’’ dedi.

Açıkta satılan gıdaların, saklama koşullarına uymayan et ve tavuk yemeklerinin, iyi yıkanmayan sebze ve meyvelerin, iyi pişmemiş gıdaların özellikle çocukların mide ve barsak sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Dr. Okumuş, ’’Bakterilerin çoğalması için gerekli zemini hazırlar. Gıdanın içerisindeki bakteri sayısı arttıkça enfeksiyon ve hastalık riski de aynı oranda artmaktadır. En çok campilobacter , e. coli ve salmonella bakterilerini görürüz. Belirtiler mikroorganizmaya bağlı olarak 30 dakika ile 48 saat içinde meydana gelebilmektedir. En çok görülen semptomlar kramp tarzında karın ağrısı, kusma, ishal, ateş, kas ağrıları, halsizlik ve bitkinliktir. Bazen kanlı dışkılama da görülür. Çok ender olarak sinir sistemi bulguları da olabilir’’ şeklinde konuştu.

’’Tedavisinde kaybettiği sıvıyı yerine koymak önemli’’

Tedavi hakkında bilgi veren Dr. Okumuş, ’’Tedavisinde kaybettiği sıvıyı yerine koymak yani bol bol su içmeli, sulu yiyecekler yemelidir. Ağızdan alımı olmayan çocuğa damar yolu ile sıvı verilmelidir. İleri tetkiklerle gıda zehirlenmesine yol açan mikroorganizma tayini yapılması, tedaviyi düzenlememize yardımcı olur. Barsak florasını düzenleyici probiyotiklerde verilmelidir. İshal kesici ilaçlar kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar ishali durdurarak mikroorganizma veya toksinin barsaktan atılmasını geciktireceğinden hastalığın şiddetini arttırabilir ve birçok ilave soruna yol açabilir. Hemen antibiyotik kullanılmamalıdır. Yanlış antibiyotik kullanımı ciddi komplikasyonlara yol açabilir’’ diye konuştu.

Gıda zehirlenmesini önlemek için neler yapılabilir?

Dr. Okumuş, gıda zehirlenmesini önlemek için neler yapılabileceğini şöyle açıkladı: Yemeklerden önce eller yıkanmalı, besinler yıkanmadan yenmemeli. Taze ürünler tüketmeye özen gösterilmeli. İçtiğimiz suların temiz olduğundan emin olmalıyız. Kırmızı et ve beyaz et alırken buzdolabında olmasına dikkat etmeliyiz. Hasarlı hiçbir konserve besin almamalıyız. Pişirilmiş yiyecekleri 2 saat içinde buzdolabına koymalıyız. Bozulacak besinleri aldıktan sonra 1 saat içinde tekrar buzdolabına koymalıyız. Dışarıda yemek yenecekse güvendiğimiz restoranlardan yemek yemeliyiz. Alınan gıdaların son kullanma tarihine ve saklama koşullarına dikkat etmeliyiz’’.