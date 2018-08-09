“Yaz aylarında göz sağlığına dikkat”

Dr. Simge Altan, göz sağlığını korumak için, yaz aylarında daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Simge Altan; yaz aylarında artan sıcaklıkların yanı sıra toz, polen gibi etkenlerle birlikte gözlerde enfeksiyon ve alerji görülme riskinin arttığını ve ayrıca deniz ve havuzlardan alınan mikropların da ciddi göz enfeksiyonlarını beraberinde getirdiğini söyleyerek “ açık tenli ve renkli gözlüler başta olmak üzere bugünlerde herkes göz sağlığına özen göstermelidir” dedi.

“Güneş, havuz, deniz üçlüsü gözlerin baş düşmanı”

Opr. Dr. Simge Altan konjonktivitin (göz iltihabı) bu aylarda daha sık görüldüğünü, bunun yanında güneş ışığının katarakt gelişimi ve sarı nokta, pterygium ( halk arasında bilinen adıyla gözde büyüyen et ) gibi hastalıkların oluşumunda etkili olduğunu belirtti. Altan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “ Yaz aylarının vazgeçilmezi güneş, havuz, deniz dikkat edilmediğinde gözlerin baş düşmanı haline gelebilir. Güneşin zararlı ışınları gözün tüm yapısına zarar verebilirken deniz tuzu ve yeterli hijyen sağlanmayan havuzlar da enfeksiyon kaynağı teşkil eder. Havuza veya denize girdikten sonra sabunlu suyla duş alınması gerekmektedir. Güneş gözlüğü seçimi de önemlidir. Güneş gözlüğü ultraviyole filtreli olmalı, koyu renkli gözlük camları kullanıldığında gözün savunma mekanizmalarının zayıfladığı ve ışınların göze daha çok zarar verdiği unutulmamalıdır” ifadelerini kullanarak koruyucu önlemlerin önemine değindi.

“Makyaj malzemeleri gözyaşı salgı bezlerin tıkanmasına neden olabilir”

Opr. Dr. Simge Altan, koruyucu önlemlerin önemini hatırlattı ve uyarılarını şöyle sürdürdü: “ Sıcağın etkisiyle makyaj malzemeleri akabilir ve göz içine kaçarak gözyaşı salgısını sağlayan bezlerin tıkanmasına ve ardından çeşitli enfeksiyonların oluşmasına yol açabilir. Kontakt lens kullananlar bu aylarda lens temizliğine ve havuzdan bulaşabilecek mikroplara karşı dikkatli olmalıdır. Çocuklar ise özelikle el hijyenine özen göstermeli ve aileler bu konuda eğitici rol üstlenmelidir” açıklamalarında bulundu.