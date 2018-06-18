Yaz aylarında güneş yanıkları ve benlere dikkat

Nilsu Gençyılmaz, saatlerce güneşlenmenin yol açtığı zararlar hakkında açıklamalar yaptı.

Medicana Çamlıca Hastanesi Nilsu Gençyılmaz, saatlerce güneşlenmenin yol açtığı zararlar hakkında açıklamalar yaptı. Saatlerce güneşlenmenin cildin elastikiyetine de zarar verdiğini, sarkma, kırışıklık, yüz ve vücutta lekelere yol açtığını söyleyen Dr. Gençyılmaz, güneşten korunmanın yolları hakkında da bilgiler paylaştı.

Dr. Nilsu Gençyılmaz, genç yaşta güneş hasarının belirgin olmayabileceğini ancak ileriki yaşlarda kanser öncüsü lezyonlara, kan damarlarının genişlemesine bağlı başka hastalıklara ve cilt kanserine neden olabileceğini belirtti.

’’Renkli gözlü, sarışın veya kızıl kişiler deri kanseri riski daha yüksektir’’

Uzun saatler güneşlenmenin cildin elastikiyetine de zarar verdiğini, sarkma, kırışıklık, yüz ve vücutta lekelere de neden olduğunu söyleyen Dr. Nilsu Gençyılmaz, "Fotosensitivite yani güneş alerjisi oluşabilir, güneşe maruz kaldıktan 24 saat sonra başlayan kırmızı veya pembe renkli, kaşıntılı döküntü olarak görülür. Cilt kanseri, anormal deri hücrelerinin kontrolsüz büyümesidir. Sağlıklı hücreler düzgün bir şekilde bölünürken, kanser hücreleri hızlı ve gelişi güzel bölünürler. Bu hızlı büyüme iyi huylu veya kötü huylu tümörlerle sonuçlanır. Güneşten gelen ultraviyole radyasyon, cilt kanserinin ilk nedenlerinden biri olmakla beraber, solaryum cihazlarındaki ultraviyole ışığı da zararlıdır. Ultraviyole ışığı DNA’mızı değiştirebilir ve DNA hasarı sonucu deri kanseri oluşabilir. Uzun yıllar güneş maruziyeti deri kanserine neden olurken, şiddetli güneş yanıkları da ileri yaşlarda kansere neden olabilir. Kolay güneşten yanan yanık oluşturan cilt tipleri ve renkli gözlü, sarışın veya kızıl kişiler deri kanseri riski daha yüksektir’’ ifadelerini kullandı.

"Güneş yanıklarında soğuk bir banyo yapın"

Güneş yanıklarının oluştuğunda yanığın şiddetli ise şişlik ve kabarcık geliştiğini de ifade eden Dr. Gençyılmaz, "Deri hasarına hem ultraviyole A hem de ultraviyole B ışınları neden olur. Halsizlik, ateş, titreme, mide bulantısı, baş ağrısı görülebilir ve sonunda deride soyulmayla iyileşir. Güneş yanıklarında soğuk bir banyo yapın ve nemlendiriciler uygulayın. Bol miktarda sıvı alın, yeniden güneşe temastan uzak durun, bol kıyafetler tercih edin ve en kısa sürede deri hastalıkları uzmanına muayene olun’’ dedi.

"Benlerde farklılık varsa tehlikeli olabilir"

Cilt kanserinin en belirgin uyarılarının derideki değişikler olduğunu vurgulayan Dr. Gençyılmaz, benlere dikkat çekti ve şunları söyledi: "Cilt kanserinin 3 temel türü bazal hücreli, skuamöz hücreli tümör ve melanomdur. ABCDE sistemi cilt kanseri bulgularına işaret eder. Bu sistem asimetri yani bendeki bir yarısının diğer yarısından farklılık olması, sınır düzensizliği yani kenarları çentikli veya bulanıklık olması, renk değişikliği kahve siyah tonlarının karışık olması veya kırmızı, beyaz, mavi çizgilenmeler ve diğer dikkat edilmesi gereken uyarıcı işaretlerden biri de benin çapı yani boyutunun 6 mm.’den büyük olmasıdır’’.

"Cilt kendini tamir edebilir"

Cildin normalde kendini tamir edebilmesine rağmen hiçbir zaman güneş hasarını tamamen geri alamadığını dile getiren Dr. Gençyılmaz, "Kendinizi güneşten korumak için asla geç değil. Sağlıklı bir cilt için sigarayı bırakın, güneşe maruz kalmadan 30 dakika önce güneş koruyucu faktörü en az 30 olan ve ultraviyole A ve B içeren koruyucuları cilt tipinize göre yağlı, lekeli, hassas gibi tipine göre koruyucuları uygulayın. Güneş altında uzun süre kalıyorsanız 3 saatte bir koruyucuyu tekrarlayın. Bulutlu günlerde dahil güneş koruyucu kreminizi kullanmayı ihmal etmeyin. 10.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğu kadar güneşten kaçının. Mevcut benlerde herhangi bir değişiklik büyüme veya yeni oluşan benleri farkına varmak için düzenli cildinizi kontrol edin. Unutmayın ki bir kişinin yaşam boyu güneş maruz kalmasının yüzde seksenlik kısmı 18 yaş öncesindeki güneş maruziyeti oluşturur. Bunun için çocuğunuza iyi bir rol model olun ve cilt kanseri önleme alışkanlıklarınızı geliştirin’’ diye konuştu.