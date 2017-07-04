Yaz geldi çocuklar kampa girdi

Kampa çocuklar birçok aktiviteyle eğleniyor.

Başakşehir Belediyesi’nin 2011 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği “İzcilik Kampı” kapılarını çocuklara açtı. Başakşehir’de ikamet eden 8-18 yaş grubu çocukların katıldığı izcilik kampında çocuklar, Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı’nda orman içerisinde özel tesislerde eğitim alıyor. Kamplara katılan öğrenciler tabiatla uyumlu yaşamayı öğrenirken, zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal olarak karakter gelişimine katkı sağlamayı da öğreniyor. Bir hafta süren izci kampı sırasında izciler; yürüyüş, tırmanma, ok atma gibi çeşitli aktivitelerle eğlenerek izcilik görevlerini yerine getiriyor.

5 yıldır izcilik kampına katıldığını belirten Elif Aydın, “8 yaşımdan beri buradayım, 5 yıldız izcilik yapıyorum. Buraya çok alıştım ve her yıl daha çok özlüyorum. Burada kalıcı arkadaşlıklarım oldu, daha fazla eğlendim. Yaz tatilinde evde sıkıcı sıkıcı oturacağıma burada olmak daha keyifli. Tırmanma duvarını seviyorum, ilk defa burada ata bindim” dedi.

“Kamp 2011’den beri faaliyet gösteriyor”

Kampta 3 yıldır oymakbaşı olarak görev yapan Mehmet Akbaş, “Biz bu kampın 2010 yılında hazırlıklarına başlayıp 2011 yılında kurduk. O zamandan bu yana da her yıl yeni şeyler ekleniyor. Binicilik, okçuluk, tırmanma duvarı, izciliğin temel eğitimleri, teorik eğitimler, çeşitli teknik bilgiler gibi faaliyetlerimiz oluyor. Bunun dışında ahlak ve edep gibi değerler eğitimi de veriyoruz. Burada hemen hemen her şey var diyebiliriz” ifadelerini kullandı.