Yaz mevsimi kadınlarda sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor

Dr. Gönül Kazezoğlu yaz aylarında kadınlarda artan enfeksiyonları ve alınması gereken önlemler konusunda uyardı.

Yaz, 4 mevsim içerisinde beklenilen en güzel mevsimlerden. Bütün yılın stresini ve yorgunluğunu atılan en güzel mevsimdir ancak güzellikleriyle beraber yanında bazı sorunları da getiriyor. Özellikle kadınlarda bazı sağlık problemlerine yol açıyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Dr. Gönül Kazezoğlu, yaz aylarında kadınlarda artan enfeksiyonları ve alınması gereken önlemler konusunda uyardı.

Op. Dr. Gönül Kazezoğlu, ’’Reprodüktif yaşlardaki yüksek östrojen düzeyleri vajinal epitelde büyük miktarlarda glikojenin birikmesine neden olur ve sonuçta bu glikojen primer olarak bakteriyel popülasyon tarafından metabolize edilir ve organik asidler ortaya çıkar. Bu durum vajende düşük ph (4-4,5) ortam oluşmasına ve birçok patojen mikroorganizmanın çoğalmasını engelleyerek vajen mikro çevresinin daha kısıtlı ve sınırlı hale gelmesine neden olur. Laktobasiller bu süreçte anahtar rol oynarlar. Normal vajinal ortamda bulunan laktobasiller asit ortamın sağlanması için laktik asit üretirler. Laktobasiller ayrıca hidrojen peroksit, antibiyotik toksik hidroksil radikalleri, bakteriyosinler, probiyotikler üretirler. Tüm bunlar diğer bakterilere karşı bariyer oluşturmaktadır. Normal vajinal floranın gelişmesinde yeterli östrojen düzeyi ( Östrojen vajen epitelinde glikojen depolanmasına yol açar.), ısı, nem, oksijen basıncı gibi çevre koşullarının uygun olması gerekmektedir. Vajinal florayı ayrıca menstrual siklus değişiklikleri, oral kontraseptif kullanımı, cinsel ilişki sıklığı, genital bölge duş jeli deodorant kullanımı, antibiyotik veya immune baskılayıcı özelliği olan ilaçların kullanımı, ırk ve coğrafi bölge farklılıkları da etkilemektedir’’dedi.

Aşırı sıcaklar vajinal enfeksiyonları arttırıyor

Vajende laktik asit üreten bakterilerin sayısının azalması ile diğer bakterilerin yoğunluğunun artmasının vajinal enfeksiyonlara yol açtığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Dr. Kazezoğlu, yaz mevsimi ile birlikte aşırı sıcaklar vajinal florada değişikliklere neden olduğunu ve vajinal enfeksiyonlarda artış izlendiğini söyledi.

Yaz döneminde kadın sağlığı için dikkat edilmesi gereken durumlar

Op. Dr. Kazezoğlu, yaz döneminde kadın sağlığı için dikkat edilmesi gereken durumları söyle sıraladı: ’’Havuz, deniz sonrası ıslak mayo ile kalınmamalı. Terlemeye yol açan aşırı dar kıyafetler tercih edilmemeli. Orak kontraseptif ve diğer hormonal ilaçların kullanımı sırasında vajinal floranın bozulabileceği unutulmamalı. Antibiyotik kullanırken, vajinal florayı destekleyen ek tedaviler alınmalı. Korunmasız ilişkiden kaçınılmalı (prezervatif kullanımına özen gösterilmesi). Kokulu deodorant, ped kullanımından kaçınılmalı. Vajinal florayı destekleyen intimi sabunlar kullanılmalı. Vajinal veya oral probiyotik desteği alınmalı. Eğer oral probiyotik kullanımı tercih edilecekse 28-60 gün kullanılması gerektiğinden yaz mevsimi başlamadan kullanılmaya başlanmalı’’.

’’Gebeler yaz döneminde vajinite karşı korunmalılar’’

Gebelerde vajinal enfeksiyonlar maternal ve neonatal risk oluşturduğunu ifade eden Op. Dr. Kazezoğlu, ’’Vajinal enfeksiyonlar erken membrane rüptürü, erken doğum eylemi, prematür doğum, puerperal ve yenidoğan sepsis gibi komplikasyonlara neden olabileceği için gebeler yaz döneminde vajinitten sakınma konusunda daha dikkatli olmalıdır. Gebeler artan vajinal akıntı çoğunlukla hiperöstrojenin neden olduğu servikal bezlerden salınan artmış mukus sekresyonu nedeniyle fizyolojiktir. Fakat farklı bir renkte akıntı, koku, yanma hissi, kaşıntı gibi durumlarda vajinal enfeksiyon riski nedeniyle vajinal kültür testi yapılmalı ve vajinit varsa tedavi edilmelidir’’ diye konuştu.