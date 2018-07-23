Yaz Neşesi etkinlikleri Beykozlular ile buluşmaya devam ediyor

İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından yaz boyunca farklı ilçelerde düzenlenecek ’İstanbul’da Yaz Neşesi’ etkinlikleri kapsamında Koliva ve Mehmet Dağıstanlı Beykozlularla buluştu.

Beykoz Belediye Meydanında verilen hafta sonu konserlerini ilçe sakinleri ilgiyle izledi. Karadeniz Müziği’nin sevilen grubu Koliva, kemençe ve tulum eşliğinde Türkçe, Lazca, Hemşince, Rumca ve Megrelce şarkıları Beykozlular için söyledi. İlçe sakinleri de birbirinden güzel hareketli parçalara eşlik etti.

İstanbul’da Yaz Neşesi’nde ikinci sanatçı olarak Burak Ahıskalı sahne aldı. Anadolu Rock tarzında söylediği şarkıların yanı sıra nostaljik ve günümüz pop şarkılarını da seslendiren Burak Ahıskalı, izleyenlere güzel bir yaz akşamı yaşattı.

İBB’nin İstanbullulara yönelik düzenlediği yaz etkinlikleri, şehrin 49 noktasında, meydanlarda, nostaljik tramvaylarda ve trafiğe kapalı alanlarda devam edecek.