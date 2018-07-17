Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 11:45

Yaz okulunda eğlenip öğreniyorlar

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okuluna katılan 7-13 yaş arasındaki minikler, eğlenceli atölyeler, dersler, dans ve spor etkinlikleriyle eğlenerek öğreniyor.

Yaz okulunda eğlenip öğreniyorlar

17 Temmuz 2018 11:45

Yaz okulu programında yer alan basınç ve hava deneyleri, kuru buz, nano teknoloji, ses ve elektrik deneyleri yaparak kendilerini geliştiren minikler, düzenlenen satranç turnuvalarıyla birbirleriyle yarıştı.



Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz okulunda, 18 öğretmenden hafta içi öğleden sonra Club Newada Spor Tesisi’nde kids-zumba, yüzme ve kick-boks alanlarında eğitim alan minikler, İdealtepe’de bulunan Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde de hafta içi 3 gün drama, film saati, müzik ve resim atölyesi eğitimleri ile eğlenerek öğreniyor. Çocuklar eğlenceli matematik, Türkçe, renkli sosyal bilgiler ve İngilizce dersleriyle bildiklerini tekrar ederek, pekiştirme imkanı buldu.



Eğlenceli bilim


Yaz okulunda arda kalan zamanlarda, haftanın bir gününü ise belediyeye bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere ayıran çocuklar, burada da eğlendiren basınç ve hava deneyleri, planetaryum, kuru buz, nano teknoloji, ses ve elektrik deneyleri yaparak, kendilerini geliştiriyor. Yaz okulu bünyesinde düzenlenen gezi programı kapsamındaysa, Miniatürk, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Kelebek Çiftliği ve Emar Akvaryum İstanbul-Sualtı Hayvanat Bahçesi ziyaret edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
  • Çarşamba
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç