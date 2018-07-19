Yaz sıcaklarında kalıcı makyaj için öneriler

Günümüzde kadınların güzellik anlayışları değişiyor. NPD Group’un Ulusal Satın Alma Günlüğü Araştırması’na göre cilt bakım ürünleri, renkli kozmetik ürünlerine göre daha fazla tercih ediliyor. Kusursuz görünen bir makyaj için önceliğin pürüzsüz bir cilt olduğunun farkında olan kadınlar, cilt bakım ürünlerinde de doğal içerikleri tercih ediyor. Fransa’daki bağlardan elde edilen patentli içerikler ve organik üzüm suları kullanarak doğal seriler oluşturan Caudalie’nin kült ürünleri arasında yer alan doğal formülü, özel içeriği, makyajı sabitleyen etkisi ile Beauty Elixir çok amaçlı güzellik sunuyor. Macaristan Kraliçesi Isabella’nın “gençlik iksirinden” ilham alınarak formüle edilen Beauty Elixir; günlük nemlendiriciden önce tonik olarak kullanılabiliyor. Gün içerisinde ciltteki mat görünümü almak ve tazelenmek için de kullanılabilen Beauty Elixir, ayrıca yaz aylarında ferahlatıyor. Beauty Elixir, makyajın ciltte sabit kalması ve bozulmaması için kullanılıyor.