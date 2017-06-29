Yaz Spor Okulları açılış töreni gerçekleştirildi

kuruluş yıldönümü ve İl Spor Merkezleri’nin Yaz Spor Okulları açılış töreni geniş katılımla yapıldı.

Gençlik Ve kuruluş yıl dönümü ve il spor merkezlerinin yaz spor okulları açılışı töreni Ahmet Cömert Spor Salonu’nda İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, yöneticiler, antrenörler ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Yaz Spor Okulları, 37 merkezde, 32 branşta ve ayrıca engelliler için 14 branşta hizmet verecek.

“Kabiliyetli olanları branşlarına göre değerlendirerek Türk sporuna kazandırıyoruz”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün birçok çocuğu sporla tanıştırdığını belirten Cemil Boz, “İçlerinde kabiliyetli olanları da branşlarına göre değerlendirerek Türk sporuna kazandırıyoruz. Çocuklarına yeterli imkanı sunamayan dar gelirli ailelerin çocuklarını spora yönlendirmek ve kötü alışkanlıklarından korumak maksadıyla spor teşkilatımızca ‘Yaz Spor Okulları’ adı ile başlatılan ve daha sonra İl Spor Merkezleri haline getirilen uygulamamız; yerel yönetimler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kulüplerce örnek alınmış bugün itibariyle binlerce çocuğumuzun sporla tanıştığı ve spor yaptığı dev organizasyonlara dönüşmüştür” diye konuştu.

“Aynı anda binlerce çocuğa hizmet verecek şekilde planlandı”

Etkinlikler hakkında da bilgi veren Boz, “İl Spor Merkezleri, teşkilatımızın spor uzmanları ve antrenörleri nezaretinde 37 ilçede 05-18 yaş grubu çocuk ve gençlerimize 32 spor branşında ve 11 ilçede 14 engelli spor branşında ücretsiz spor yaptırılmaktadır. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın tatile girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını, uzman antrenörler nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde değerlendirmeleri için mükemmel bir imkan olan okullarımız, aynı anda binlerce çocuğumuza ve gencimize hizmet verecek şekilde planlandı” şeklinde konuştu.

İl Spor Merkezleri’ndeki branşlar şöyle:

“Aerobik-plates, Aikodo-budokaido, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilek güreşi, Bocce, Boks, Jimnastik, Dart, Eğitsel oyunlar, Eskrim, Futbol, Futsal, Güreş, Halk oyunları, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa tenisi, Muay -thai, Okçuluk, Satranç, Sul altı hokeyi, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Wushu, Yüzme.”

İl Spor Merkezleri’ndeki engelli branşları is şöyle:

“Engelli boks, Engelli taekwondo, Engelli bocce, Engelli kort tenisi, Engelli atletizm, Engelli yüzme, Engelli ampute futbol, Engelli atıcılık, Engelli fitness, Engelli voleybol, Engelli bilek güreşi, Engelli karate, Engelli badminton,Engelli basketbol.”