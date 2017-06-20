Yaz spor okulları eğitime başladı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yaz tatilinde gençlerin ve çocukların boş zamanlarını sporla geçirmesi için kapılarını aralayan Yaz Spor Okulları eğitimlere başladı.

6-14 yaş grubundaki gençlere bu yıl spor okullarında ücretsiz Binicilik, Satranç, Voleybol, Masa Tenisi, Basketbol, Futsal, Bisiklet, Futbol, Badminton, Hentbol, Atletizim, Cimnastik, Hemsball, Judo, Güreş, Geleneksel Okçuluk, Tenis, Taekwondo, Oryanting, Karate ve Aikido branşlarında eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

"Tüm gençler faydalanmalı"

Spor yaparak geçirilen bir gün, kazanılmış yarındır” sloganı ile 7’den 70’e herkes için spor yapabilme imkanı sağlayan Küçükçekmece Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’na tüm gençleri davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "6-14 yaş arasındaki sporcuları ve gençlerin spor yapabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Spor sağlıklı bir bedenin ve ruhun oluşabilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Ailelerin çocuklarını uzman spor eğitmenlerimiz eşliğinde ücretsiz verilen spor okullarımıza göndermelerini tavsiye ediyoruz. Yaz spor okullarımızda eğitim alan çocuklarımız kış ayında düzenlediğimiz kış spor okullarında da eğitimlerine devam ederek lisanslı olarak spor yapmaları teşvik edilecek ve spor kulüplerine yönlendirilecek” diye konuştu.

Spor okullarından yararlanmak isteyen öğrenciler, Küçükçekmece Belediyesi spor kayıt masasına başvuruda bulunabilir.