Yaz Spor Okulları’nda eğitim alan çocuklar ödüllendirildi

Yaz boyunca eğitim alan çocuklardan başarılı olanlar ödüllerini Başkan Ahmet Misbah Demircan’ın elinden aldı.

Beyoğlu Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü Beyoğlu Belediyesi Yaz Spor Okulları sona erdi.Öğrenciler, sekiz hafta süren eğitimlerin ardından Hasköy Sahilde düzenlenen ‘Beyoğlu Belediyesi Yaz Okulları Kapanış Programı’ ile ödüllerini aldı. Öğrencilerin sahne performanslarıyla büyük beğeni topladığı programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra binlerce öğrenci ve veli katıldı.

Öğrenciler sahne performanslarıyla tam not aldı

Adeta bir şölen havasında gerçekleştirilen program, çocuk Mehteran Takımının gösterisiyle başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim Tilaveti, Tiyatro gösterileri, ilahi dinletileri ve Halk oyunları gösterisiyle devam eden programda, öğrencilerin sahne performansı katılımcıların büyük beğenisini topladı. Dereceye giren öğrencilere madalyalarının da takdim edildiği program, yaz okullarına katılan başarılı olan öğrencilere ödülleri verilerek son buldu.

“3 bin öğrenciye eğitim verdik”

Kapanış programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Yaz spor okulları bir ihtiyaç. Çünkü çocuklar şehir hayatı içerisinde 9 ay okulda normal müfredatlarına gittiklerinde yazın bir boşluk oluşuyor. Biz de bu yaz aylarını özellikle sportif aktiviteler, kültür sanat faaliyetleri ve Kuranı kerim öğrenmedir. Bunlar toplumun ihtiyaçları biz burada ailelere destek olabilmek için hem belediye olarak hem de ilçe emniyet müdürü olarak hep birlikte geleneksel olarak yapıyoruz ve yavrularımızı boş bırakmıyoruz. Yazında hem ailelerine yük olmaktan kurtarıyoruz hem de o araya spor, kültür aktiviteleriyle kapatıyoruz. Bu sene Beyoğlu’nda 3 bin çocuğa ulaştık ve biz diyoruz ki her eğitimle olur. İyi eğitim ve iyi bir gelecek” dedi.

“Anaokullarına kodlama eğitimi”

Anaokullarında kodlama eğitiminin başlayacağını söyleyen Başkan Demircan, ”Bu sene itibariyle anaokullarımıza kodlama açıyoruz. Kodlama eğitimi çok önemsememiz gereken bir eğitim alanı. Çünkü artık okuma yazma kadar kıymetli. Hangi meslek grubu olursa olsun teknolojiye bir kayış var. Hayat hızlıca buraya giderken bizim buna tedbir almamız lazım. İyi bir eğitim bir üretim demektir. Dolayısıyla hükümetimize destek olabilmek adına eğitim konusunda fiziki mekanlar kadar nitelikli insan yetiştirme konusunda kodlama eğitiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra eğitimin dili kodlama" diye konuştu.