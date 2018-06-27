Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 11:35

Yaz spor okullarında eğitim başladı

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yaz Spor Okulları eğitime başladı.

Yaz spor okullarında eğitim başladı

27 Haziran 2018 11:35

Ücretsiz olarak verilen spor eğitimlerine Küçükçekmeceli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.


Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmesi ve sokaktaki kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla hizmet veren Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları eğitime başladı. Her zaman insana yatırım yaparak sosyal belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Bu ilgiden dolayı Küçükçekmeceli çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında ve onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu çabalarımızın boşa gitmediğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların sporla uğraşması bizim için çok önemli. Spor yaparak geçirilmiş bir gün kazanılmış yarındır. Onların bugün de yarın da kazanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gençlerin, çocukların kazanması demek bizim kazanmamız demek" diye konuştu.



Eğitimler yaz boyunca devam edecek


İlçede yaşayan 6-14 yaş arası çocuklara ve gençlere ücretsiz eğitim veren Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okullarında futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, badminton, tenis, karate, tekvando, cimnastik, binicilik, aikido, güreş, judo, geleneksel okçuluk, atletizm, futsal, satranç ve bisiklet olmak üzere toplam 19 farklı branşta eğitim veriliyor. Küçükçekmece Belediyesi tarafından Yaz Spor Okullarında ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılmak isteyenler ise yaz sezonu boyunca kayıt yaptırabilecek. Yaz Spor Okulu kurslarına başvuru yapmak isteyenler Küçükçekmece Belediyesi Spor Müdürlüğüne ait spor kayıt irtibat numarasını (444 4 360 /7996) arayabilir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç