Yaz spor okullarında eğitim başladı

Ücretsiz olarak verilen spor eğitimlerine Küçükçekmeceli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmesi ve sokaktaki kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla hizmet veren Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları eğitime başladı. Her zaman insana yatırım yaparak sosyal belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Bu ilgiden dolayı Küçükçekmeceli çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında ve onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu çabalarımızın boşa gitmediğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların sporla uğraşması bizim için çok önemli. Spor yaparak geçirilmiş bir gün kazanılmış yarındır. Onların bugün de yarın da kazanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gençlerin, çocukların kazanması demek bizim kazanmamız demek" diye konuştu.

Eğitimler yaz boyunca devam edecek

İlçede yaşayan 6-14 yaş arası çocuklara ve gençlere ücretsiz eğitim veren Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okullarında futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, badminton, tenis, karate, tekvando, cimnastik, binicilik, aikido, güreş, judo, geleneksel okçuluk, atletizm, futsal, satranç ve bisiklet olmak üzere toplam 19 farklı branşta eğitim veriliyor. Küçükçekmece Belediyesi tarafından Yaz Spor Okullarında ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılmak isteyenler ise yaz sezonu boyunca kayıt yaptırabilecek. Yaz Spor Okulu kurslarına başvuru yapmak isteyenler Küçükçekmece Belediyesi Spor Müdürlüğüne ait spor kayıt irtibat numarasını (444 4 360 /7996) arayabilir.