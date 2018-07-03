Yaz tatili dede ve ninelerle bu merkezde

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri bünyesinde faaliyet gösteren Dede Torun Yaşam Merkezi’nde, torunların dede ve nineleriyle gönüllerince vakit geçirdikleri bir yaz tatili yaşanıyor. Dede Torun Yaşam Merkezi’nde çınarlar, filizlerle bir araya geliyor ve iki nesil birbirinden renkli, eğlenceli, dopdolu günler geçiriyorlar. Akıl oyunlarından etkinlik ve masal odasına kadar çok sayıda sınıfın bulunduğu merkezde Kur’an-ı Kerim okuma ve ebru dersi de veriliyor. Çocukların hem arkadaşlarıyla hem de dede ve nineleriyle birlikte etkinlikler gerçekleştirdikleri merkez, nesiller arası gönül bağını da kuvvetlendiriyor.

Torununu alan gelebilir

Merkezde yaz boyu süren etkinliklere katılmak isteyen 3-12 yaş aralığındaki çocuklar, dede ve nineleriyle birlikte kayıt yaptırabiliyorlar. Havaalanı Mahallesi’nde bulunan Dede Torun Yaşam Merkezi’ne katılmak için çocuğun kimliğiyle birlikte vesikalık fotoğrafı, dede ve ninelerin ise kimlik fotokopileriyle başvuru yapmaları yeterli oluyor.