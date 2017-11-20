Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 15:46

Yazar Ayça Güçlüten Balat’ta okurlarıyla buluşacak

‘Uykusuz’ ve ‘Oda’ kitaplarının yazarı Ayça Güçlüten, 25 Kasım’da Balat’ta okurlarıyla buluşacak.

Yazar Ayça Güçlüten Balat’ta okurlarıyla buluşacak

20 Kasım 2017 15:46


Yeni nesil yazar platformu Yazım Kılavuzu ve Olmadık Projeler, edebiyat tutkunlarını Balat’ta buluşturmaya devam ediyor. ‘Yazarlarla Kahve Sohbetleri’ etkinliklerinin bu haftaki konuğu, ‘Uykusuz’ ve ‘Oda’ kitaplarının yazarı, ‘Yenilir Bu Hayat’ eserinin editörü Ayça Güçlüten olacak. Organizasyon yetkilerinin açıklamalarına göre, yazarlarla, kitapları ve yazarlık serüvenleri üzerine kahve eşliğinde sohbetlerin yapıldığı etkinlik, 25 Kasım Cumartesi günü 14:00 - 16:00 saatleri arasında Balat’taki Olmadık Projeler Atölyesi’nde gerçekleştirilecek. Atölyenin kütüphane katında düzenlenecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Ağustos ayında başlayan etkinlik dizisinde, bugüne kadar Sezgin Kaymaz, Irmak Zileli ve Bahadır Cüneyt Yalçın konuk edildi.


Ayça Güçlüten kimdir?


Reklamcılık eğitimi alan, dergi ve ajanslarda çalışan Ayça Güçlüten, birçok kurumsal yayın ve kitabın editörlüğünü yaptı. Dijital odaklı çalışmalarına 2011’de başlayan Güçlüten’in yazıları, bazı internet sitelerinde yayımlandı. ‘Uykusuz’ ve ‘Oda’ kitaplarının yazarı Güçlüten, ‘Yenilir Bu Hayat’ eserinin de editörlüğünü yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç