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12 Mayıs 2018 14:52

Yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir (76) son yolculuğuna uğurlandı.

Yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

12 Mayıs 2018 14:52

Ünlü yazarın cenazesine siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.


Türkiye’nin önde gelen tarihçilerden yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir, 76 yaşında hayatını kaybetti. Özdemir için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve çok sayıda kişi katıldı.


Törene katılan Bakan Numan Kurtulmuş, ünlü yazarın ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu. Daha sonra kılınan cenaze namazında yazar Mehmet Niyazi Özdemir için helallik alındı.


Cenaze namazının ardından ünlü yazarın cenazesi tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına götürüldü.




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