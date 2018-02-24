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24 Şubat 2018 14:36

Yazar Zeynep Bugay’ın ilk romanı "Sevgili Nasıl Bulunur?" çıktı

Yazar Zeynep Bugay’ın ilk romanı “Sevgili Nasıl Bulunur?” kitabı okuyucuyla buluştu.

Yazar Zeynep Bugay’ın ilk romanı

24 Şubat 2018 14:36


Yazar Zeynep Bugay’ın ilk romanı Sevgili Nasıl Bulunur? raflarda yerini aldı.


“Aşk bir sirktir” diyen yazar Zeynep Bugay, kitabıyla ilgili bilgi verdi. Bugay, "Kadın olmak, kısmet arayışında sıklıkla madara olmak, toplum tarafından ayıplanmak, tüm o yargılamalara rağmen ‘doğru erkek’le beraber olma hayali doğrultusunda türlü cambazlığa imza atmak demek. İşte bu yüzden, Aşk bir sirktir! İşte bu yüzden tüm kadınların hayatı, hatta benim gibi anlı şanlı bir Kontesin bile, alkışsız ve yasaklı bir sirktir. Tüm bu kısıtlamaların, dayatmaların, ayıplamaların içinde gerçek aşkı bulmak isteyen, uman tüm kadınlar için bu sirkte ayıbın yolları kayıp” diyerek başta tüm hemcinsleri olmak üzere okuru düşünürken, güldürmeyi umut ediyor.



Yazar Hakkında


Yazar, senarist ve yönetmen Umur Bugay’ın kızı olan Zeynep Bugay, 21 Haziran 1979’da İstanbul’da yarı İkizler yarı Yengeç burcu olarak doğdu. Frankofon eğitimine başladığı ortaokul yıllarından itibaren (Sainte Pulcherie & Saint Michel) çok sayıda takdir, teşekkür, plaket aldıç. Bilkent Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’ni 3.98’lik CGPA ile akıllara şayan başarı ile bitirdi. Bugay, yazdıklarının tüm hemcinslerini cesaretlendirmesini, gülerek aşkı aramaya teşvik etmesini umuyor.




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