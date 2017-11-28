Yazarlarla Kahve Sohbetleri Zeynep Kaçar ile devam edecek

Edebiyat tutkunları, Balat’ta buluşmayı sürdürüyor. Yeni nesil yazar platformu Yazım Kılavuzu ve Olmadık Projeler’in düzenlediği ‘Toplu Oyunları’ tiyatro oyun dizisine imza atan oyuncu ve yazar Kaçar’ın ‘Kabuk’ adlı kitabı, Sabit Fikir dergisi tarafından seçilen ‘2017’nin En İyi 50 Romanı’ arasında yer alıyor. Yazarlarla, kitapları ve yazarlık serüvenleri üzerine kahve eşliğinde sohbetlerin yapıldığı etkinlik, 2 Aralık Cumartesi günü 14:00 - 16:00 saatleri arasında Balat’taki Olmadık Projeler Atölyesi’nde gerçekleştirilecek. Atölyenin kütüphane katında düzenlenecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Ağustos ayında başlayan etkinlik dizisinde, bugüne kadar Sezgin Kaymaz, Irmak Zileli, Bahadır Cüneyt Yalçın ve Ayça Güçlüten konuk edildi.

Zeynep Kaçar kimdir?

1972’de Lüleburgaz’da doğan Zeynep Kaçar, MSM oyunculuk bölümünün ardından, 1999’da İstanbul Üniversitesi’nin Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nden mezun oldu. Birçok dizi ve filmde rol alan Kaçar, çeşitli tiyatrolarda farklı görevler üstlendi. 2000-2007 yılları arasında Radikal kitap eki, Varlık dergisi ve online siteler için tanıtım ve eleştiri yazıları kaleme aldı. 2003-2004 döneminde Yapı Kredi Yayınları’nda metin yazarı ve tiyatro danışmanı olarak çalıştı. “Kabuk” adlı romanıyla önemli bir başarı yakalayan Kaçar, 2017’nin en iyi çıkış yapan yazarları arasında yer alıyor.