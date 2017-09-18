Yazarlarla Kahve Sohbetleri’nde ikinci perde

Edebiyat tutkunlarını Balat’ta buluşturan Organizasyon yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, yazarlarla kitapları ve yazarlık serüvenleri üzerine kahve eşliğinde sohbetlerin yapılacağı etkinlik dizisinin ikinci programı, 23 Eylül Cumartesi 14:00 - 16:00 saatleri arasında Balat’taki Olmadık Projeler Atölyesi’nde gerçekleştirilecek. İlki 19 Ağustos’ta yazar Sezgin Kaymaz’la gerçekleştirilen etkinlik dizisi kapsamında bu hafta; Eşik, Gözlerini Kaçırma, Gölgesinde gibi romanların yanı sıra Bayram Çocukları isimli araştırma ve Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim başlıklı kitabın yazarı Irmak Zileli okuyucularıyla buluşacak.

Yeni nesil yazar platformu Yazım Kılavuzu ile Olmadık Projeler’in hayata geçirdiği “Yazarlarla Kahve Sohbetleri”, okuma ve yazma tutkunlarını Balat’ta buluşturacak 3 aylık bir program kapsamında ücretsiz olarak düzenleniyor.

Irmak Zileli kimdir?

1978’de İstanbul’da doğan Irmak Zileli, Sosyal Antropoloji üzerine eğitim gördü. Televizyon ve dergilerde muhabirlik yapan Zileli, Roman Kahramanları dergisinin kuruluşunda görev aldı ve ilk 6 sayının yayın yönetmenliğini yürüttü. 2006’dan bu yana çeşitli dergilerde ve gazetelerin kitap eklerinde değerlendirme ve eleştiri yazıları yayınlayan Zileli; 2007-2017 yıllarında editörlüğünü yaptığı Remzi Kitap Gazetesi’ndeki “Devrik Cümle” adlı köşesini, 2017 itibarıyla K24 web sitesinde okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Zileli’nin “Tuhaf Karşılaşmalar” başlığı altında toplanan hikayeleri de aylık olarak Tuhaf dergisinde okurlarıyla buluşuyor. Irmak Zileli ayrıca, on8kitap.com adresindeki internet sitesinde, meydandaki bir bozuk saatin gözünden hikayeler anlatmaya devam ediyor.

Zileli’nin basılmış eserleri arasında Eşik (2011, 2012 Yunus Nadi Roman Ödülü), Gözlerini Kaçırma (2014) ve Gölgesinde (2017) romanlarının yanı sıra Bayram Çocukları (2004) isimli bir araştırma ve Halit Refiğ ile söyleşilerinden oluşan Doğruy