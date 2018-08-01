’Yazarlık Okulu’ öğrencileri Kudüs’te

Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık ve Veyis Ateş’in eğitmenliğinde, geleceğin yazarlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen "Yazarlık Okulu"na katılan başarılı 40 öğrenci, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’e düzenlenen seyahatle ödüllendirildi.

Bol bol dua ettiler

Kudüs’ün İslâm tarihinde dinî, sosyal, kültürel ve medeniyetler açısından öneminin kavranması ve kamuoyunda ortak bir bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen gezi, İstanbul’dan uçakla Tel Aviv’e hareket edilmesiyle başladı. Gezide, El Halil şehrinde yer alan Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf’un kabri ziyaret edilirken, Eriha şehrinde yer alan Hz. Musa (A.S)’in kabrine de uğrandı. Mescid-i Aksa’da Mervan Mescidi, ilk Kıble Mescidi ve Burak Mescidi başta olmak üzere kutsal mekânlar ziyaret edilerek, Hz. Ömer Camii, Hz. Musa’nın külliyesi, Kudüs’ün tarihi çarşısı, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yer olarak inanılan Çile yolu ve Kıyamet Kilisesi, Burak Duvarı, Zeytin Dağı, Selman-ı Faris, Rabiatul Adeviyye’yi ziyaret eden kafile, kutsal mekânlarda bol bol dua etme imkânı buldu.

Kudüs’ün kendisi için bamteli olduğunu ifade eden Yazarlık Okulu öğrencilerinden Fatma Bayın, Kudüs’e yapmış olduğu gezinin kendisine ciddi bir vizyon yüklediğini aktararak şunları kaydetti: "Yazarlık Okulu olmasaydı Kudüs’e şu anda gidemezdim. Hem gideceğim kişiler hem de Kudüs’ün içerisinde bulunduğu durum sebebiyle oluşan korku ve endişelerimin önüne geçemeyecektim. Güven verici bir grupla gitmiş olmanın faydasıydı bu. Kudüs’ün aslında o kadar da güvensiz bir yer olmadığını öğrendim. İnsanların aklında Kudüs korkutucu bir yer olarak yansıtılıyor. Kudüs mukaddes ve büyülü bir yer. İnsanlar bana soruyorlar ’Neden Filistin şu an için önemli oldu’, diye. Onlar Filistinlilere iyilik yaptığımızı düşünüyorlar. Halbuki Kudüs’ün Peygamberimizin selamlarında geçtiğini, mukaddes bir yer olduğunu bilmiyorlar. Bunlar hep bilgisizlikten ve medyanın olumsuz yansıttığı şeylerden kaynaklanıyor. Biz bu geziyi ödül gibi aldık. Sayın Başkan’ımızın da ilgisi için teşekkür ediyorum."

Filistinli aileye duygu dolu ziyaret

Gezi sırasında Filistinli bir aileyi ziyaret etme fırsatı yakalayan ekip, duygu dolu dakikalar yaşadı. Geziye katılanlar bu fırsatı kendilerine tanıyan Esenler Belediyesi Başkanı M. Tevfik Göksu’ya da teşekkürlerini ilettiler.

Kudüs seyahatine katılan öğrenciler, Kudüs bilincinin artırılması ve gençlere doğru bilgilerin verilmesi amacıyla yeni eğitim döneminde okullarda Kudüs hakkında eğitimler verecek.