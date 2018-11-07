Yazıcıoğlu: “Aile düzeni kültürümüzün temel taşıdır”

Cumhuriyet tarihinin aydınlık din görevlilerinden merhum Maçka Müftüsü Halit Aydın adına İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) tarafından başlatılan ve her iki yılda bir düzenlenen “Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu yılki konusu “Son Beş Yılda Türkiye'de Boşanmaya Etki Eden Faktörler ve Sonuçları” olarak belirlenen yarışmada dereceye giren çalışmalar İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreniyle ödüllendirildi. Törende ayrıca, aralarında Devlet Eski Bakanı ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Dairesi Eski Başkanı Şükrü Öztürk gibi isimlerin de bulunduğu, merhum Halit Aydın'ı yakından tanıyan konuklar, onun hakkındaki anekdotları aktardı.

Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri ile önemli bilimsel çalışmalara katkı sağlandığını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Babam bir ilim insanıydı. Bir merhum anılacaksa en çok nereye âşıksa orada anılması uygun olur diye düşündük. Bu açıdan Toplumsal Araştırmalar Merkezi'mizin başkanlığında Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri'ni başlattık. Daha önceki yıllarda da benzer çalışmalar yapmıştık. Bu yılki yarışma konumuzla Türkiye'nin kanayan yarası boşanmalar konusunda bilimsel çalışmalar başlattık. Bu vesileyle de hem dereceye girenleri ödüllendirerek, hem de babamı yeniden yâd ederek, onun o güzel meziyetlerini, eğitime vermiş olduğu katkıları anmak maksadıyla bu etkinliği düzenledik. Kendi dostlarını buraya davet ettik. Onların babamla ilgili görüşlerini gençlerle paylaşmak istedik” dedi.

“Aile düzeni kültürümüzün temel taşıdır”

Ödül töreniyle merhum Maçka Müftüsü Halit Aydın'a karşı hem vefa duygusunun yerine getirildiğini hem de Türk kültürüne katkıda bulunulduğunu belirten Devlet Eski Bakanı ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, “Halit Aydın hocayla birlikte çalışmalar yaptık. Gerçekten çok değerli bir insandı. Yetiştirdiği evlatlarıyla da bu görülüyor. Evlatları sağ olsunlar babalarını yâd etmek ve bilimsel çalışmaları da bu vesileyle ödüllendirmek adına bu fevkalade etkinliği düzenliyorlar. Babalarına karşı hem vefa duygusunu yerine getiriyorlar hem de kültürümüze katkıda bulunuyorlar” dedi. Boşanma olaylarının son yıllarda arttığını ve ödül töreniyle bu alanda yapılan çalışmaların ödüllendirilmesini çok önemli bulduğunu kaydeden Yazıcıoğlu, “Hayat karmaşık hale geldikçe maalesef boşanma olayların da artıyor. Bu toplumun kanayan bir yarası. Aile düzeni kültürümüzün temel taşıdır. O temelde bir takım sarsıntılar görmek insanı üzüyor. Her yönden bu duruma önlem almak lazım. Bir bütünlük içinde konuyu ele alıp, sebepleri üzerinde durup, onları irdelemek ve gerekli çözümleri bulmak gerekir. Bu tarz çalışmalar da çözüm aşamasında oldukça etkili oluyor” şeklinde konuştu.

“Boşanmaya en çok eğitim seviyesi etken”

Yarışmaya katıldığı eseriyle birincilik elde eden Erciyes Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hayriye Atik ise şu ifadelerde bulundu: “Araştırmamda hangi faktörlerin boşanmayı etkilediğini belirmeye çalıştım. Son beş yıla baktığımızda Türkiye'de boşanma oranlarının önceki yıllara göre çok daha hızlı arttığı gözleniyor. Son beş yılda boşanma oranı Türkiye'de yüzde 20'den yüzde 25'e çıkmıştır. Faktörlerle ilgili sonuçlarda eğitim düzeyi farklılıklarının boşanmaların üzerinde ciddi bir etkisi olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra çiftler arasındaki yaş farkı da boşanmalara oldukça etki ediyor. Araştırmanın sonucuna göre; özellikle kız çocuklarının eğitimine önem verilmesi gerektiği ortaya çıkıyor.”