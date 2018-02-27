Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 09:27

Yazlık hırsızları jandarmadan kaçamadı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca ve Silivri’de 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren bir hırsızlık çetesini kıskıvrak yakaladı.

Yazlık hırsızları jandarmadan kaçamadı

27 Şubat 2018 09:27

Bölgedeki yazlık evlerin boş olmasından faydalanan çete üyelerinin, evleri önce gözlemledikleri, bir hareketlilik görmedikleri evlere girip hırsızlık yaptıkları, çaldıkları eşyaları da kiraladıkları araçla depolarına taşıdıkları tespit edildi.


İstanbul Çatalca ve Silivri’de boş olan yazlık evleri hedef alan ve 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren bir hırsızlık çetesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığının teknik ve fiziki takibi sonucunda kısa sürede yakalandı. Çete üyelerinin hırsızlık olayında kullandığı aracı adım adım takip eden Jandarma ekipleri, aracın kiralık olduğunu, şüphelilerin yakalanmamak için sahte plaka kullandığını tespit etti.


Evlerinin Soyulduğunu Jandarmadan Öğrendiler


Jandarma, suçluların arkalarında bıraktığı her izi dikkatle inceledi. Söz konusu araç takibe alındı. Jandarma ekipleri, aracın uzun süre beklediği bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Civardaki yazlık evlerin sahiplerini arayarak evlerini kontrol etmelerini istedi. Evlerini kontrol eden vatandaşlardan bazılarının evinde hırsızlık olayı yapıldığı belirlendi. Hırsızlık yapıldığı tespit edilen yazlıklarda inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, bulunan delilleri tek tek titiz bir şekilde inceleyerek hırsızların kimliğine ulaştı.


Çete üyelerinden E.C. isimli şahsı adım adım takibe başlayan Jandarma ekipleri, hırsızların kullandığı aracın Silivri’de bulunan bir yazlık evin önünde uzun süre beklediğini belirledi. Yeni bir hırsızlık olayının gerçekleşeceğini anlayan ekipler, aracı takibe başladı ve çete üyelerini Esenyurt ilçesinde bir depoya çalıntı eşyaları taşırken suçüstü yakaladı.


Televizyondan jeneratöre, kablodan matkaba, ankastre ocaktan gaz lambasına kadar onlarca eşyayı çalan çete üyelerinden E.C.’nin yapılan kimlik sorgusunda, 14 ayrı hırsızlık suçundan arandığı da ortaya çıktı.


Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
7
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç