YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 7. Dönem mezuniyeti gerçekleşti

Filiz Besim’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet törenine, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı KKTC Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, Kıbrıs Türk Diş Tabibleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Dr. Besim; “82 Mezun Pırıl Pırıl Mezun Diplomasını Alıp Diş Hekimi Olarak Hayata Atılmaya Hazırlanıyor.”

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim ise; “Çok değerli mezunlar eminim ki diş hekimi olmak sizler için hayatta çok büyük bir şans olacak. Ben diyorum ki hastalarınız çok ama çok sevin, onların sadece ağızlarına dişlerine değil yüreklerine dokunun. Bir süre sonra göreceksiniz ki onlar sizin aileleriniz gibi olacaktır. Biliyorum ki buradan çıkacak mezunlar dünyanın birçok yerinde bizim aslında elçimiz olacak. 82 tane mezun pırıl pırıl mezun diplomasını alıp diş hekimi olarak hayata atılmaya hazırlanıyor. Tüm mezunlara yolunuz açık olsun diyorum sevgiyle saygıyla kucaklıyorum, selamlıyorum” dedi.

Prof. Dr. Ulusoy; “Fakültemiz 12’si yabancı 82 mezun veriyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy; “Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültemiz bu yıl 12’si yabancı 82 mezun vermenin mutluluğunu sizlerle paylaşmaktadır. 2007 yılında kurulan fakültemiz 2011/2012 döneminde 27 diş hekimiyle ilk mezunlarını vermiş, daha sonraki dönemerde bu sayı giderek artmış ve bugün ki mezunlarımızla beraber sayı 514’e ulaşmıştır.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Aranan birer diş hekimi olacağınıza yürekten inanıyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise; “Değerli mezunlar her geçen gün artacak deneyim ve bilgi birikiminizle kendi alanlarınızda aranan birer Diş Hekimi olacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızın sağlık, mutluluk ve başarı getirmenizi diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Dr. Özant; “Hekimlik mesleği yaşam boyunca süren bir öğrenciliktir”

Prof. Dr. Şanlıdağ’ın ardından konuşma gerçekleştiren Kıbrıs Türk Diş Tabibleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant da; “Çok zor, uzun, zahmetli ve stresli bir eğitimi başarıyla tamamlamış, alacağınız diplomalar ile de bu başarınızı taçlandırmış olacaksınız. Mezun olarak içtiğiniz ant ile Diş Hekimliği öğrenci kimliğinizden Diş Hekimliğine geçiş adımı atmış oluyorsunuz ancak bu öğrenciliğinizin bittiği anlamına gelmiyor. Hekimlik mesleği yaşam boyunca süren bir öğrenciliktir. Bugünden sonra toplumumuzun ağız ve diş sağlığını en üst düzeyde koruyacak olan diş hekimleri olarak meslek hayatınıza atılıyorsunuz”dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, dereceye giren öğrencilere madalya ve diploma takdiminde bulundu daha sonra sırasıyla mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy ise öğrencilere meslek andı yaptırdı.

Tören kep atma merasimi ile sona erdi.