Uluslararası Eczacılar Örgütü (FIB) Dünya Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi başarıyla temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bilgen Başgut tarafından Kıbrıs Türk Eczacıları Birliği ile ortak yürütülen “KKTC’deki Eczacıların Kurgusal Pnömonili Çocuk Hastaya Yaklaşımları” çalışması 77. FIP Dünya Kongresi’nde sunuldu. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Eczacı Laika Gökçekuş, Dr. Eczacı Abdikarim Abdi, Uzman Eczacı Sarah Khamis ve Uzman Eczacı Onur Gültekin’in araştırma ekibinde yer aldığı çalışma, aynı zamanda Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği üyesi olan Dr. Eczacı Laika Gökçekuş tarafından kongrede başarıyla sunuldu. Genel hatlarıyla çalışma sırasında eczacıların yaklaşık yüzde 84’ünün hasta yakınına birebir danışmanlık hizmeti verdiği, eczacıların yaklaşık yüzde 80’inin hastalık belirtileri ile ilgili detaylı sorular sorduktan sonra reçetesiz satılabilen öksürük şurupları veya ateş düşürücü ilaçları önerirken, sadece yüzde 9’unun doktora yönlendirmeden antibiyotik önermesi gibi önemli konuların masaya yatırıldığı belirtildi. Eczacıların yüzde 40’ının ise hiç ilaç önermeden veya reçetesiz satılabilen ilaçlar önerdikten sonra hastayı hekime yönlendirmeleri gibi hayati konular üzerinde duruldu. Bu oranlarla KKTC’deki eczacıların hasta danışmanlığı ve özellikle reçetesiz antibiyotik verilmesi konusundaki hassasiyetini açıkça ortaya koydukları dile getirildi.

Dr. Eczacı Laika Gökçekuş, kongreye ilişkin olarak, “1959 yılında dernek çatısı altında kurulan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, 3 Mayıs 1999 yılında kendi yasamıza kavuşmuştur. Eczacılık mesleğini daha ileriye götürmek adına Türk Eczacılar Birliği ile ortak çalışmalar yaparak büyük engellemelere rağmen Uluslararası Eczacılık Örgütüne (FIP) 1986 yılında üye olmayı başarmıştır” dedi.

Dünyanın dört bir tarafında 94 ülkeden 3 bine yakın eczacı katıldı

Dr. Eczacı Laika Gökçekuş, “2016 yılında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen Dünya Kongresi’ne katıldıktan sonra bu yıl da 77’ncisinin Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlendiği Dünya Kongresi’ne bildirimizle katılıp KKTC’yi ve Yakın Doğu Üniversitesini en iyi şekilde temsil ettik. Bölgedeki tüm siyasi gerginliğe rağmen dünyanın dört bir tarafında 94 ülkeden 3 bine yakın meslektaşımızın katıldığı bu önemli organizasyon sırasında dünyanın en saygın ecza bilimiyle insanlarının sunduğu bildirileri dinleme fırsatı bulup, onlarla sohbet etme olanağı bulduk. Bu ve benzeri toplantılara katılmak gerek kendi mesleki gelişimimiz, gerekse ülke tanıtımı yönünden çok önemli" diye konuştu.

FIP, merkezi Hollanda’da bulunan ve 1992 yılında kurulan non-govermental eczacılık bilimiyle uğraşan kişileri temsil eden küresel bir kuruluş. Bugün halen 139 ulusal organizasyon ve akademik enstitü üyeliklerinin yanı sıra, kişisel üyeliklerden oluşan ve dünya genelinde 3 milyondan fazla eczacı ve eczacılık mesleğiyle uğraşan bilim insanını bünyesinde barındırıyor.